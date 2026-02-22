Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

“Ligin en az gol yiyen takımı Göztepe, fizik gücü iyi, tehlikeli bir takım. Zor bir oyun olacak.” diyen Yalçın, rakibin savunma direncine dikkat çekti.

SERGEN YALÇIN: 'BİLAL’İN SAKATLIĞI PLANI DEĞİŞTİRDİ'

Takımdaki eksiklere değinen deneyimli teknik adam, “Bilal'in sakatlanması bizi zora soktu. Oyunumuzun önemli bir parçası. Oyun anlayışımız farklılaştı.” ifadelerini kullandı.

Yalçın, hafta içinde farklı bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Farklı bir format çalıştık hafta içi. Bugün daha çok 4-2-3-1 gibi oynayacağız. İki tane ön liberomuz var. Bakalım, ufak bir plan yaptık oyunla ilgili, 2-3 gün ona çalıştık. Olmazsa B planımız da var, kafamızda hazır. Başlangıç için bunu uygun gördük.” dedi.

'45’TEN SONRA DEĞİŞEBİLİR'

Sergen Yalçın ayrıca, “Biraz daha farklı, 4-2-3-1 gibi oynayacağız, kenar gibi değil, Olaitan merkez gibi oynayacak. Farklı bir format olacak. İşler umarım planladığımız gibi gider. 45'ten sonra farklı bir oyuna geçebiliriz.” sözleriyle maç içi esnekliğe işaret etti.

Beşiktaş, Göztepe karşısında hem taktik değişiklik hem de saha içi planlamayla üç puan arayacak.