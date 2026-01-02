Chelsea, arka arkaya alınan puan kayıplarından sonra Teknik Direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırdı. İngiliz basınında yer alan habere göre bir dönem ülkemizde de çalışan Porto’nun İtalyan Teknik Direktörü Francesco Farioli’yi listesine aldı.

SEZONA DAMGA VURDU

Francesco Farioli komutasındaki Porto, Portekiz Ligi’nde çıktığı 16 maçta 15 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek muazzam bir grafiğe imza attı.

SERGEN YALÇIN: "İTALYAN OLDUĞU İÇİN TEKNİK DİREKTÖR OLDU"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde şu açıklamada bulunmuştu:

"Farioli paket oluyordu, Beşiktaş maçıyla kurtardı. Ajax teknik direktörü olmasına ben inanamıyorum. Sırf İtalyan olduğu için adam teknik direktör oldu. Arkadan üç tane pas yapınca 'vay, büyük hoca, şöyle hoca' sözleri başladı. Nice'e gitti, oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi."

KARİYERİ

Ülkemizde Karagümrük ve Alanyaspor’da çalışan Francesco Farioli, sonrasında Fransa’nın Nice takımı ve ardından Hollanda’nın Ajax kulübünü çalıştırdı. Geçtiğimiz sezon Ajax ile kaçırdığı Hollanda Eredivisie şampiyonluğundan sonra takımdan ayrılıp, Porto ile sözleşme imzaladı.