Sezon başında kadroya katılan üç futbolcu hakkında Teknik Direktör Sergen Yalçın kararını verdi.
Sergen Yalçın 3 futbolcuya kapıyı gösterdi: Beşiktaş'ta ayrılık sinyali
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de sahasında Galatasaray’a mağlup olarak liderin 15 puan gerisine düştü. Zirveden uzak kalan Siyah-Beyazlı ekip, gelecek sezon planlamalarına başladı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
JOTA SILVA OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Nottingham Forest’ten 2,5 milyon Euro’ya kiralanan Jota Silva’nın 17 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Beşiktaş, form bulmakta zorlanan Portekizli için opsiyonu kullanmayı düşünmüyor.
İlk yarıda 3 gol kaydeden Silva, ikinci yarıda 8 lig maçının sadece Eyüpspor karşısında ilk 11’de başladı.
Beşiktaş kariyerinde 15 maça çıkan futbolcu toplam 449 dakika sahada kaldı ve 3 gol attı.
TAYLAN BULUT KADRO DIŞINDA
6 milyon Euro bedelle Schalke’den transfer edilen Taylan Bulut, ikinci yarıda yalnızca Eyüpspor maçında 11’de sahaya çıktı.
Son beş maçta kadroya dahil edilmedi. Taylan’ın sezon sonunda kiralık gönderilmesi planlanıyor.
GÖKHAN SAZDAĞI FORMAYI KAYBETTİ
Murillo transferinin ardından gözden düşen Gökhan Sazdağı, ilk yarıda 19 maçın 17’sine ilk 11’de başladı.
Son dört müsabakayı kulübede geçirdi.