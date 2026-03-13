Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Spor Sergen Yalçın 3 futbolcuya kapıyı gösterdi: Beşiktaş'ta ayrılık sinyali

Sergen Yalçın 3 futbolcuya kapıyı gösterdi: Beşiktaş'ta ayrılık sinyali

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de sahasında Galatasaray’a mağlup olarak liderin 15 puan gerisine düştü. Zirveden uzak kalan Siyah-Beyazlı ekip, gelecek sezon planlamalarına başladı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Sergen Yalçın 3 futbolcuya kapıyı gösterdi: Beşiktaş'ta ayrılık sinyali - Resim: 1

Sezon başında kadroya katılan üç futbolcu hakkında Teknik Direktör Sergen Yalçın kararını verdi.

Sergen Yalçın 3 futbolcuya kapıyı gösterdi: Beşiktaş'ta ayrılık sinyali - Resim: 2

JOTA SILVA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Nottingham Forest’ten 2,5 milyon Euro’ya kiralanan Jota Silva’nın 17 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sergen Yalçın 3 futbolcuya kapıyı gösterdi: Beşiktaş'ta ayrılık sinyali - Resim: 3

Beşiktaş, form bulmakta zorlanan Portekizli için opsiyonu kullanmayı düşünmüyor.

Sergen Yalçın 3 futbolcuya kapıyı gösterdi: Beşiktaş'ta ayrılık sinyali - Resim: 4

İlk yarıda 3 gol kaydeden Silva, ikinci yarıda 8 lig maçının sadece Eyüpspor karşısında ilk 11’de başladı.

Sergen Yalçın 3 futbolcuya kapıyı gösterdi: Beşiktaş'ta ayrılık sinyali - Resim: 5

Beşiktaş kariyerinde 15 maça çıkan futbolcu toplam 449 dakika sahada kaldı ve 3 gol attı.

Sergen Yalçın 3 futbolcuya kapıyı gösterdi: Beşiktaş'ta ayrılık sinyali - Resim: 6

TAYLAN BULUT KADRO DIŞINDA

6 milyon Euro bedelle Schalke’den transfer edilen Taylan Bulut, ikinci yarıda yalnızca Eyüpspor maçında 11’de sahaya çıktı.

Sergen Yalçın 3 futbolcuya kapıyı gösterdi: Beşiktaş'ta ayrılık sinyali - Resim: 7

Son beş maçta kadroya dahil edilmedi. Taylan’ın sezon sonunda kiralık gönderilmesi planlanıyor.

Sergen Yalçın 3 futbolcuya kapıyı gösterdi: Beşiktaş'ta ayrılık sinyali - Resim: 8

GÖKHAN SAZDAĞI FORMAYI KAYBETTİ

Murillo transferinin ardından gözden düşen Gökhan Sazdağı, ilk yarıda 19 maçın 17’sine ilk 11’de başladı.

Sergen Yalçın 3 futbolcuya kapıyı gösterdi: Beşiktaş'ta ayrılık sinyali - Resim: 9

Son dört müsabakayı kulübede geçirdi.

