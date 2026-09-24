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Aile dizisinde canlandırdığı Devin karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Sarıkaya'nın yeni kareleri de kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kimler Geldi Kimler Geçti, Aile, Şahmaran ve Medcezir gibi yapımlarda rol alan Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Yeni sezon öncesinde kariyerine önemli bir iş birliği daha ekleyen Sarıkaya, dünya çapında tanınan saat markası Richard Mille'in ilk Türk global marka elçisi oldu.

Ünlü oyuncu, Contemporary Istanbul fuarına katılımıyla da dikkat çekti. Sade ve şık tercihiyle objektiflerin karşısına geçen Sarıkaya, etkinlikten karelerini sosyal medya hesabında peş peşe yayınladı.

Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, takipçileri Sarıkaya'nın fotoğraflarına yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun görünümü hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu.