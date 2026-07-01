Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Serenay Sarıkaya sezonu açtı: Ünlü oyuncudan peş peşe tatil pozları

Serenay Sarıkaya sezonu açtı: Ünlü oyuncudan peş peşe tatil pozları

Annesiyle yaz tatiline çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, deniz kıyısından renkli fotoğraflar paylaştı. İddialı bikini tercihleriyle dikkat çeken güzel starın fit görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak: Diğer
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Serenay Sarıkaya sezonu açtı: Ünlü oyuncudan peş peşe tatil pozları - Resim: 1

Ekranların aranılan siması Serenay Sarıkaya, yorucu çalışma temposunun stresini annesi Ümran Seyhan ile çıktığı yaz seyahatinde geride bırakırken, keyifli anlarını hayranlarının beğenisine sundu.

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Serenay Sarıkaya sezonu açtı: Ünlü oyuncudan peş peşe tatil pozları - Resim: 2

Projelerinin tamamlanmasıyla dinlenme evresine geçen başarılı aktris, dijital dünyada gerçekleştirdiği gönderilerle magazin dünyasının merkezinde yer almayı sürdürüyor.

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Serenay Sarıkaya sezonu açtı: Ünlü oyuncudan peş peşe tatil pozları - Resim: 3

Ebeveyninin eşlik ettiği bir seyahat rotası çizen popüler isim, albümüne taze enstantaneler ekledi.

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Serenay Sarıkaya sezonu açtı: Ünlü oyuncudan peş peşe tatil pozları - Resim: 4

Doğal bir atmosferde kameralara poz veren ünlü oyuncu, hayvan desenli plaj kostümüyle çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

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Serenay Sarıkaya sezonu açtı: Ünlü oyuncudan peş peşe tatil pozları - Resim: 5

Güzel sanatçının bir sonraki karesinde ise canlı renk tonlarına sahip bir bikini modeli kullandığı gözlemlendi.

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Serenay Sarıkaya sezonu açtı: Ünlü oyuncudan peş peşe tatil pozları - Resim: 6

Kusursuz fiziğiyle tüm bakışları üzerinde toplayan meşhur oyuncu, sahil fotoğraflarının arka planına usta müzisyen Kayahan’ın kült eserine ait hafızalara kazınan Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" dizeleriyle paylaştı.

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Serenay Sarıkaya sezonu açtı: Ünlü oyuncudan peş peşe tatil pozları - Resim: 7

Bahsi geçen paylaşımlar dijital mecrada anında büyük bir etkileşim dalgası yaratarak beğeni yağmuruna tutuldu.

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Serenay Sarıkaya sezonu açtı: Ünlü oyuncudan peş peşe tatil pozları - Resim: 8
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