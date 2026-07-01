Ekranların aranılan siması Serenay Sarıkaya, yorucu çalışma temposunun stresini annesi Ümran Seyhan ile çıktığı yaz seyahatinde geride bırakırken, keyifli anlarını hayranlarının beğenisine sundu.
Serenay Sarıkaya sezonu açtı: Ünlü oyuncudan peş peşe tatil pozları
Annesiyle yaz tatiline çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, deniz kıyısından renkli fotoğraflar paylaştı. İddialı bikini tercihleriyle dikkat çeken güzel starın fit görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.Kaynak: Diğer
Projelerinin tamamlanmasıyla dinlenme evresine geçen başarılı aktris, dijital dünyada gerçekleştirdiği gönderilerle magazin dünyasının merkezinde yer almayı sürdürüyor.
Ebeveyninin eşlik ettiği bir seyahat rotası çizen popüler isim, albümüne taze enstantaneler ekledi.
Doğal bir atmosferde kameralara poz veren ünlü oyuncu, hayvan desenli plaj kostümüyle çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Güzel sanatçının bir sonraki karesinde ise canlı renk tonlarına sahip bir bikini modeli kullandığı gözlemlendi.
Kusursuz fiziğiyle tüm bakışları üzerinde toplayan meşhur oyuncu, sahil fotoğraflarının arka planına usta müzisyen Kayahan’ın kült eserine ait hafızalara kazınan Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" dizeleriyle paylaştı.
Bahsi geçen paylaşımlar dijital mecrada anında büyük bir etkileşim dalgası yaratarak beğeni yağmuruna tutuldu.