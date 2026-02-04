TÜİK'e göre Ocak ayında aylık enflasyon ise keskin bir artışla yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Bağımsız akademisyenler grubu ENAG, ise Ocak ayı enflasyonunu aylık yüzde 6,32; yıllık yüzde 53,42 olarak açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜİK’in TÜFE hesaplama yöntemindeki metodolojik değişikliklerin enflasyona etkisini değerlendirdi. Merkez Bankası'nın analizine göre, uluslararası kriterlere uyum kapsamında yapılan ağırlık güncellemeleri ocak ayı enflasyonunu yaklaşık 0,1 puan düşerken, hizmet grubu ağırlığındaki artışın yıllık enflasyon üzerinde yaklaşık 1 puan artırması bekleniyor.

'TÜİK ENFLASYONU NASIL KAMUFLE EDİYOR?'

Ekonomist Şeref Oğuz'un enflasyonla ilgili "TÜİK enflasyonu nasıl kamufle ediyor?" başlıklı Ekonomim'deki bugünkü yazısı dikkat çekti. Oğuz, TÜİK'in enflasyonu "kamufle ettiği" iddiasıyla ilgili kurumun enflasyon hesabının ağırlıkların gerçek tüketimden kopuk olması, fiyat derleme pratikleri ve alternatif hesaplarla büyük fark çıkması üzerine kurulu olduğunu söyledi.

'SORUN ÇIKARAN MAL VE HİZMETLERİ SEPETTEN ÇIKARIYOR'

Şeref Oğuz "Mızrağı çuvala sığdırmayı TÜİK, hangi yöntemlerle yapıyor?" ifadelerini kullanarak TÜİK'in enflasyon verileri için fiyat topladığı yerlerin manipüle edildiğini öne sürdü. Kurumun sorun çıkaran mal, hizmetleri sepetten çıkardığına dikkat çeken Oğuz, endekste gıda ağırlığı yüzde 24 alınırken gerçekte dar gelirlilerde yüzde 50 civarında seyrettiğini belirtti.

'AYNI ÜRÜNÜNÜ EN UCUZ FİYATI BAZ ALIYOR'

TÜİK'in enflasyon için fiyat derleme yönteminin de sorunlu olduğuna dikkat çeken Şefer Oğuz, kurumun belirli yerlerden belirli günlerde fiyat topladığını ifade ederek aynı üründe en ucuz / indirimli fiyatı baz aldığını söyledi. Web kazıma ve barkod tarama yöntemlerinin getirildiğini hatırlatan Oğuz "Ama bunlar da eleştiriliyor: "Seçilen sitelerdeki en düşük fiyatlar alınıyor, gerçek ödenen fiyatlar değil" deniyor." dedi.

ENAG gibi alternatif hesaplarda günlük internet fiyatlarının ortalama alarak çok daha yüksek çıktığını söyleyen Şeref Oğuz "(2025 sonunda TÜİK %30,9 iken ENAG %56 civarı, 2026 Ocak'ta TÜİK %30,65 – ENAG %53,42). Saraydan kız kaçırma opereti gibi, yüksek zamlanan ürünler sürgün edilip yerine daha az zamlananı yerleştiriyor." değerlendirmesi yaptı.

'ATEŞİ DÜŞÜREMEYEN DOKTOR DERECEYLE OYNARMIŞ'

TÜFE’nin Laspeyres tipi bir endeks olduğunu söyleyen Şeref Oğuz, sabit sepet kullanılması nedeniyle tüketim alışkanlıkları değiştiğinde gerçek enflasyonun yansıtılamadığını ifade etti. Verilerin çarpıtılması halinde ekonomik göstergelerin tamamının sağlıksız hale geleceğini ifade eden Oğuz, büyüme, faiz, döviz ve OVP süreçlerinin de bu nedenle güvenilirliğini yitirdiğini söyledi.

Maliye politikaları, Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi için “Ateşi düşüremeyen doktor dereceyle oynarmış” ifadelerini kullanan Oğuz, enflasyonun düşürülemediğini, kamu harcamalarının hız kesmeden sürdüğünü ve vergilerin belirli kesimlere aktarıldığını öne sürdü. Şeref Oğuz, ekonominin veri merkezinin devreye girerek hükümetin hoşuna gidecek şekilde “dereceyle oynadığını”nı söyledi.

TÜİK'in adını “Türkiye’yi Üzmeyen İstatistik Kurumu” diyerek değiştiren Şeref Oğuz, kurumun hükümeti üzmediğini fakat toplumun geniş kesimlerini zor durumda bıraktığını ifade etti.

Şeref Oğuz'un paylaştığı "TÜİK lügatı" da dikkat çekti. İşte Oğuz'un "TÜİK lügatı":

"TÜFE: Tüketici fiyat endeksi… Her ayın 3’ünde açıklanan ve pek çok resmi işlevi olan rakamlar

ÜFE: Üretici fiyat endeksi: Üretime dair fiyat değişimlerinin takip edildiği ikincil önemdeki rakamlar

SEPET: Hanehalkı harcamalarının temsil edildiği mal ve hizmetler ki TÜİK bunu sır gibi saklı tutuyor

TÜİK’in açılımı: Türkiye’yi Üzmeyen İstatistik Kurumu diyebiliriz ki hükümeti üzmüyor ama bizi üzüyor"