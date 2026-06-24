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İMSİAD ve İMSİFED Başkanı Şeref Demir, inşaat ile gayrimenkul alanlarının toplumsal gelişim, iş imkanları ve yerleşim alanlarının yenilenmesi hususunda kritik bir role sahip olduğunu belirtti. Sektörün tekrar canlanabilmesi adına, bilhassa hayatında ilk defa konut edinecek kişilere yönelik teşvik edici mali çözümlerin devreye sokulmasının şart olduğunu dile getirdi.

Bursa yerelindeki güncel tabloyu ele alan Demir, şu ifadeleri kullandı: “Bursa’mızda konut talebi canlılığını koruyor. Nüfus artışı, göç hareketleri ve yeni konut ihtiyacı devam ediyor. Ancak vatandaşlarımızın bu talebi satın alma kararına dönüştürebilmesi için uygun finansman koşullarına ihtiyaç vardır. Özellikle yüksek kredi faizleri ve krediye erişimde yaşanan sınırlamalar nedeniyle birçok vatandaşımız konut alımını ertelemek zorunda kalmaktadır. Bursa gibi deprem riski taşıyan ve önemli ölçüde eski yapı stoğuna sahip şehirlerde konut üretiminin ve dönüşüm projelerinin devam edebilmesi için finansman mekanizmalarının daha etkin çalışması büyük önem taşımaktadır.”

Sıfır daire satışlarındaki artışın sadece sektörel bazda kalmayıp, yerleşim yerlerinin yarınına da doğrudan etki edeceğine dikkat çeken Demir, değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü: “İkinci el piyasasındaki hareketlilik önemli olmakla birlikte, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yapı stokunun yenilenmesi ancak yeni konut üretimiyle mümkündür. İlk el konut satışlarının artması; daha güvenli, daha enerji verimli ve güncel deprem yönetmeliklerine uygun yapıların yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Özellikle Bursa gibi sanayisi, production gücü ve ekonomik büyüklüğüyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden birinde, yeni konut üretiminin desteklenmesi aynı zamanda kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasına da katkı sunacaktır.”

Mevcut TÜİK istatistiklerinin piyasada hazır bekleyen kayda değer bir kitleyi doğruladığını beyan eden Demir, geliştirilen çözüm yollarını şu cümlelerle aktardı: “Piyasada konut sahibi olmak isteyen ciddi bir kesim bulunmaktadır. Ancak mevcut finansman koşulları bu talebin harekete geçmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle özellikle ilk kez ev alacak vatandaşlarımız için uzun vadeli ve erişilebilir faiz oranlarına sahip kredi modelleri oluşturulmalıdır. Aynı şekilde kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın yeni konutlara geçişini kolaylaştıracak özel finansman destekleri de hayata geçirilmelidir. Bu adımlar yalnızca konut satışlarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda şehirlerimizin depreme karşı daha dirençli hale gelmesine önemli katkı sağlayacaktır.”