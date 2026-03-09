

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 9 aylıkken Serebral Palsi teşhisi konulan Aybars bebek için Valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Hakan ve Miyase Kafur çiftinin 14 yıl boyunca bekledikleri bebekleri olarak, 28 haftalık ve 1 kilo 430 gram ağırlığında dünyaya gelen Aybars bebek 39 gün yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kaldı. Aybars bebeğe 9 aylıkken Serebral Palsi hastalığı tanısı kondu.

Bugün 4 buçuk yaşında olan Aybars bebek hastalığı nedeniyle konuşamıyor, yürüyemiyor ve ellerini kullanamıyor. Aybars bebek anne ve babasının desteği ile hayatını sürdürüyor.

Bilecik Valiliği tarafından Aybars Kafur için yaklaşık 15 gün önce yardım kampanyası başlatıldı. Aybars’ın kök hücre tedavisine ulaşabilmesi için başlatılan kampanyaya İyiliğe Dokun Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de dahil oldu. Dernek Başkanı Aliye Ayaz, Aybars’ın bir an önce sağlığına kavuşabilmesi için yardımsever vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırdı.