İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A.B.K Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi

Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan’da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’de

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan’dan ülkemize getirildi.

SERTÇELİK 25 MAYIS'TA MACARİSTAN'DA YAKALANMIŞTI

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme” suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25.05.2024 tarihinde Macaristan’da yakalanmış ve tutuklanmıştı.