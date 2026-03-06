Yürümekte zorlandığı görülen Ortaç’ın destek alarak ilerlediği anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sanatçının fiziksel olarak zorlandığını gösteren görüntüler, sevenlerinin dikkatinden kaçmadı ve birçok kişi ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Daha önce katıldığı bir programda hastalığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, yaşadıklarının hayatına farklı bir bakış kazandırdığını söylemişti.

Gençlik yıllarında daha kibirli bir yapıya sahip olduğunu ifade eden sanatçı, hastalıkla birlikte kendisini sorguladığını ve hayatı farklı değerlendirmeye başladığını dile getirmişti.

Annesinin kendisine “Bu bir imtihan” dediğini anlatan Ortaç, bu sözlerin ardından davranışlarını değiştirdiğini ve insanlara daha eşit yaklaşmayı öğrendiğini belirtmişti.

Hastalığın ardından hayatın değerini daha iyi anladığını söyleyen ünlü şarkıcı, sağlığına kavuşmanın her şeyden daha önemli olduğunu vurgulamıştı.

Son görüntülerde ise Ortaç’ın yürürken destek almak zorunda kaldığı ve konuşurken de zaman zaman zorlandığı görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, sanatçının hayranları sağlık durumuyla ilgili iyi haberler duymayı umut ettiklerini dile getirdi.