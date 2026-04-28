Kocaelispor, Süper Lig’in 32’nci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Serdar Dursun, hem performansını hem de geleceğini değerlendirdi.

SERDAR DURSUN: 'KENDİMİ KOCAELİSPOR'A AİT HİSSEDİYORUM'

Serdar Dursun, kulübe kısa sürede bağlandığını belirterek, “Kocaelispor’u ilk günden beri sevdim. Güzel bir camia, taraftarı olan bir camia. Kendimi buraya ait hissediyorum. Burayı gerçekten çok sevdim.” dedi.

Tecrübeli golcünün bu sözleri taraftarı heyecanlandırırken, takımda kalıp kalmayacağı konusu da gündeme oturdu.

SÖZLEŞME İTİRAFI

Sezon sonunda kontratının biteceğini hatırlatan Serdar Dursun, kulübün vereceği kararı beklediğini söyledi. Dursun, “Sözleşmem bitiyor. Bana da şu an teklifler geliyor doğal olarak. 3 hafta sonra serbest oyuncu oluyorum. Bakalım kulüp uzatmak isteyecek mi, istemeyecek mi? Ona göre sezon sonuna bakacağız.” ifadelerini kullandı.

'OYNAMA SÜREME GÖRE GOL KATKIM BAYAĞI İYİ'

Bu sezon aldığı süreye rağmen başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirten Serdar Dursun, “Performansıma bakarsak 7 gol, 1 asistle oynuyorum. Oynama süreme göre bayağı iyi. Forvet olarak pozisyona giremiyoruz ama oynadığımız maçlara göre iyi gidiyor.” dedi.

'YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR'

Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da transfer teklifleri aldığını belirten Serdar Dursun, “Doğal olarak teklifler geliyor. Yurt dışından takımlar arıyor beni, durumun ne diye soruyorlar. Ben de şu an bilmiyorum diyorum. Haziran gibi konuşuruz şeklinde konuşuyoruz.” sözleriyle transfer kapısını açık bıraktı.