ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yer alacak İran Milli Takımı, hazırlık kampını Antalya’da sürdürüyor.

Önceki gün Antalya’ya gelen İran Milli Takımı, Titanic Spor Kompleksi’nde teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde akşam antrenmanı gerçekleştirdi. Basına açık bölümde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, çeviklik ve dar alanda pas çalışmaları yaptı.

“DÜNYA KUPASI İÇİN YOĞUN ÇALIŞIYORUZ”

İran Milli Takımı’nın 19 yaşındaki genç oyuncusu Kasra Taheri, gazetecilere yaptığı açıklamada Dünya Kupası hazırlıklarının yoğun tempoda sürdüğünü söyledi.

Taheri, “Türkiye’de günde çift antrenman yapıyoruz. Teknik direktörümüz Amir Ghalenoei’ye bana güvendiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Emir Hüseyin Hüseyinzade ise iki haftalık Antalya kampının ardından Dünya Kupası yolculuğunun başlayacağını belirterek, “Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Tüm takımın vize işlemlerinin sorunsuz tamamlanmasını diliyoruz” dedi.

SERDAR DURSUN’DAN ZİYARET

Geçmişte İran Ligi ekiplerinden Persepolis forması giyen ve geçen sezonu Kocaelispor’da geçiren Serdar Dursun da Antalya kampındaki İran Milli Takımı’nı ziyaret etti.

Futbolcular ve teknik direktör Amir Ghalenoei ile bir süre sohbet eden deneyimli oyuncu, İran Milli Takımı’nın kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirterek Dünya Kupası’nda başarı dileğinde bulundu. Ghalenoei ise ziyaretin anısına Serdar Dursun’a forma hediye etti.

İlk etapta 17 futbolcunun katıldığı kampa ilerleyen günlerde 11 oyuncunun daha dahil olacağı belirtildi. İran Milli Takımı’nın kamp sürecinde 29 Mayıs’ta Gambiya ile hazırlık maçı yapması planlanıyor.