Serdar Dursun’dan alkışlanacak hareket: Kocaelispor tesislerinde duygusal anlar
Serdar Dursun, Göztepe maçında penaltı golünü tuşlu telefonla kaydeden 9 yaşındaki Ertuğrul Sert’e dijital kamera hediye etti. Minik taraftar kulüp tesislerini ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi ve büyük mutluluk yaşadı ve tesislerde antrenmana katıldı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede, Ertuğrul Sert’in tribünden yaptığı görüntü kaydı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Maçın 90+8. dakikasında Serdar Dursun’un penaltıdan kaydettiği gol, küçük taraftar tarafından tuşlu cep telefonuyla görüntülendi ve daha sonra X üzerinden paylaşıldı.
Görüntülerin yayılmasının ardından Serdar Dursun, küçük taraftara ulaşılması için kulüple iletişime geçti ve Ertuğrul’u ziyaret ederek kendisine dijital kamera verdi.
Kulüp tesislerinde gerçekleşen buluşmada minik taraftar, Kocaelispor antrenmanını da takip etti.
Oyuncular ve teknik direktör Selçuk İnan ile birlikte kamera karşısına geçen Ertuğrul, antrenman boyunca görüntü almaya devam etti.
Serdar Dursun, yapılan jestin ardından yaptığı değerlendirmede Ertuğrul’un gelecekte bu alanda yetenekli olabileceğini ve kulüp adına güzel anılar biriktirebileceğini ifade etti. Küçük taraftarın stadyumda yeniden misafir edileceği belirtildi.