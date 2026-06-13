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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasını şekillendirmeye başladı. Yeşil-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği tecrübeli santrfor Serdar Dursun ile yollarını ayırdı.

Serbest statüde bulunan deneyimli golcü, transfer döneminin dikkat çeken isimleri arasında yer almaya başladı.

GAZİANTEP FK DEVREDE

Fanatik’te yer alan habere göre Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, Kocaelispor’dan ayrılan Serdar Dursun’u transfer listesine dahil etti. Kırmızı-siyahlı ekibin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

1 YILLIK SÖZLEŞME PLANI

Haberde Gaziantep FK’nın, 34 yaşındaki forvet Serdar Dursun’a 1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı ifade edildi. Görüşmelerin kısa süre içinde netlik kazanabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Serdar Dursun, bu sezon Kocaelispor formasıyla 30 maçta görev aldı ve 1661 dakika sahada kaldı. Tecrübeli forvet, bu süreçte 7 gol atarken 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı.