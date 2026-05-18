18 Mayıs 2026 Pazartesi
Serdar Ali Çelikler Aziz Yıldırım'ın yapacaklarını tek tek anlattı: Kante gidiyor

Fenerbahçeli spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanı olması durumunda yapacaklarını tek tek anlattı. Teknik direktörü açıklayan Çelikler, "2 oyuncudan vazgeçilecek" dedi.

Yunus Arıkan
Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin nasıl inşa edileceğini açıkladı. Teknik Direktörün isimini belirten Çelikler, nasıl bir sistemle oynayacağını da belirtti.

Serdar Ali Çelikler'e göre Aziz Yıldırım, teknik direktör olarak Aykut Kocaman ile anlaştı.

Galatasaray derbisinde yaptığı hareket sonrası kadro dışı kalan Ederson ve beklenen performansı vermeyen Kante kadro dışı bırakılacak. Yıllık maliyetleri 11 milyon Euro olan iki oyuncudan çıkılarak kaynak yaratılacak.

Ederson ve Kante'den yaratılan kaynakla Jevtovic, Kemen, Ebosele ayarında oyuncular alınacak

Çelikler ayrıca, Aziz Yıldırım'ın, Igor Thiago'yu çok beğendiğini ve Fenerbahçe'ye getirmek istediğini söyledi.

Takıma maksimum 1 tane yıldız futbolcu alınacak

Aykut Kocaman tarzı futbolun kemiği olan 1 yıl 10 koşucu sistemi uygulanacak

Kaynak: Haber Merkezi
