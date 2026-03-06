Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi.
Serdar Adalı'dan derbi öncesi sürpriz transfer yanıtı: 'Gelmek isterse...'
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Son oynanan maçta Rizesporlu oyuncuların provakatif eylemlerine tepki gösteren Adalı derbiyle ilgili görüşlerini paylaştı.
Dev maç öncesi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Adalı’nın açıklamalarından satır başları…
‘CAMİAMIZA DERBİ GALİBİYETİ YAŞATMAK İSTİYORUZ’
“Bu maça gelirken ligde 13 maçlık bir namağlup seri yakaladı, son 4 resmi maçımızı kazanarak geliyoruz. Oyuncularımızın formu yükseliyor. Taraftarımız, arzu ettiği Beşiktaş'ı görmeye başladı. Büyük taraftarımızın önünde bu olumlu gidişata devam etmek ve camiamıza derbi galibiyeti yaşatmak istiyoruz."
‘UCUZ PROVOKATİF EYLEMLERİ RİZESPOR’UN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM’
"Skor 4-1 ve maç neredeyse bitmişken oyuncularımızı tahrik etme amacı taşıyan rakip futbolcuların kim oldukları bana çok manidar geliyor. Böyle bir maçta tansiyon yükseltme ve saha dışına taşıma niyetleri olanların amacını da az çok tahmin ediyoruz. Bu ucuz provokatif eylemleri de Rizespor başkanı ve teknik direktörünün takdirine bırakıyorum. Gerekeni yapacaklarına şüphem yok."
‘FEDERASYONUN GENÇ HAKEMLERE GÜVENMESİNİ DESTEKLİYORUZ’
"Ozan Ergün, genç bir hakem ve büyük maç tecrübesi yok. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz. Türk futbolundaki hakem sorununu genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz."
‘HAKEM YÖNETİMİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’
"Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin takipçisi olacağız. Geçtiğimiz yıllarda bu uyarıyı yaptığımız maçlarda hep haklı çıktık."
‘PRİM VERECEĞİZ AMA ÖZEL BİR RAKAM YOK’
"Maçtan önce söylediğimiz bir prim yok derbi için. Maç bittikten sonra soyunma odasında belirlediğimiz rakamlar var. Her maç gibi olacak, maçtan sonra teknik heyet ve hocanın görüşleri doğrultusunda tahmin ediyorum bir prim vereceğiz ama belirlenmiş, özel bir rakam yok."
‘BEŞİKTAŞ’IN KAPISI GEDSON’A HEP AÇIK’
"Transfer zamanı değil, bunun gündeme gelmesi çok anlamlı değil. Kimseyi yalanlamak istemiyorum. Böyle bir görüşme yok. Bildiğim kadarıyla oynadığı takımda mutlu. Transfer zamanı da değil. Niye gündeme geldi, onu da anlamadım.Gelmek isterse de Beşiktaş'ın kapısı hep açık Gedson'a!