İtalya Serie A'da bu sezon bulduğu kısıtlı forma şansını iyi değerlendirerek adından söz ettiren milli yıldız Semih Kılıçsoy'un gelecek sezon Cagliari'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

CAGLIARI'NİN 12 MİLYON EURO OPSİYONU VAR

Beşiktaş'ın sezon başında İtalyan ekibine kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy'un 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

SERDAL ADALI 'UMARIM KULLANMAZLAR' DEMİŞTİ

Geçenlerde katıldığı bir televizyon programında 'Umarım bu opsiyonu kullanmazlar. Çünkü o paralara yerini dolduramayız.' diyerek Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'ta kalması yönünde isteğini dile getiren Başkan Serdal Adalı'nın dileği gerçekleşiyor gibi görünüyor.

SEMİH KILIÇSOY SON DÖNEMDE GÖZDEN DÜŞTÜ

Cagliari cephesinde daha önce Semih Kılıçsoy'a yönelik istekli tutum yerini kararsızlığa bırakmış durumda.

Genç oyuncunun özellikle son dönemde forma şansı bulamaması bunun en net kanıtı. Ligdeki son iki maçta yedek kulübesinden çıkmayan 20 yaşındaki genç yetenek önceki iki maçta da toplam 32 dakika süre alabilmişti.

BEŞİKTAŞ'IN İŞİNE GELDİ

Üst üste forma şansı bulduğu dönemde attığı gollerle adından söz ettiren ve özgüven yakalayan milli yıldızla bir anda gözden düşmesi herkesi şaşırtsa da Başkan Adalı'nın sözlerinden yola çıkacak olursak Beşiktaş'ın işine geldi.

SERIE A'DA BU SEZON 27 MAÇTA 4 GOL ATTI

Bu sezon Serie A'da toplam 27 maça çıkan Semih Kılıçsoy 975 dakika sahada kalıp 4 kez ağları havalandırdı.