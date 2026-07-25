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Beşiktaş’ta gündemin ilk sırasına oturan Mohamed Salah transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Mısırlı yıldızın transfer sürecine dair son durumu açıklayarak masadaki son durumu kamuoyuyla paylaştı.

"TÜM ŞARTLARI ZORLADIK, SON TEKLİFİ İLETTİK"

Murat Özen’e konuşan Başkan Serdal Adalı, Mısırlı futbolcu ve menajeriyle yürütülen pazarlıklarda son aşamaya gelindiğini belirtti. Adalı, oyuncu tarafının ilettiği tüm finansal ve sözleşmesel talepleri kulüp menfaatleri doğrultusunda titizlikle değerlendirdiklerini ve nihai teklifi sunduklarını ifade etti.

Sürecin detaylarına değinen Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakere ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik.

Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır."