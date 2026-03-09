Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Galatasaray’a 1-0 yenildiklerini derbinin ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu istifaya davet etti.

Portekizli VAR eğitimcilerinin görevine son verilmesi için TFF’ye başvuru yaptıklarını belirten Başkan Serdal Adalı sert açıklamalarda bulundu.

SERDAL ADALI: ‘TFF’YE BAŞVURUMUZU YAPTIK’

Serdal Adalı şunları söyledi:
“Portekizli VAR eğitmen ekibi ile ilgili endişelerim var. Düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun ve odanın kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. TFF’ye başvurumuzu yaptık. Galatasaray ile bir bağlantılarına dair şimdilik cümle kuramam ancak Portekizlilerin telefon kayıtlarını da isteyeceğim."

‘ALİ KOÇ 7 SENE UĞRAŞTI YAPAMADI’

"VAR odası Pentagon gibiydi, önünden geçemezdik. Nasıl işlediğini bilmiyorum. Sane'nin kartında… Birinci pozisyonu da seyrederseniz aralarında hiçbir fark yok. İlk 8 haftada yapacaklarını yapıyorlar. Artık kimse Beşiktaş’tan efendilik falan beklemesin! Ali Koç 7 sene uğraştı, işte yapamadı. Senelerdir dile getirilen bir problem var. VAR’da bu kadar hata olur ve hep bize mi olur!”

‘FERHAT GÜNDOĞDU İSTİFA ETMELİ’

"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu acilen istifa etmeli. Kendi kuruluna ve hakemlerine hâkim olamıyor.