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Beşiktaş GAİN, gelecek sezon Euroleague'de mücadele edecek. Siyah-beyazlı ekibin Başkanı Serdal Adalı, konuya ilişkin açıklama yayınladı.

Adalı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Beşiktaşlılar;

Camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Ligde ve EuroCup'ta verdiği şampiyonluk mücadelesiyle, taraftarımızın yarattığı müthiş basketbol kültürü ve atmosferiyle gurur kaynağımız olan basketbol takımımız bu sezondan itibaren Avrupa'nın en üst düzey organizasyonu EuroLeague'de mücadele edecek.

Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına EuroLeague yakışırdı. Biz de Yönetim Kurulu olarak üzerimize düşeni yaptık. Beşiktaşımızı layık olduğu arenada görecek olmanın, ülkemizi en üst seviyede temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu başarıdan ötürü başta Özkan Arseven olmak üzere Basketbol İcra Kurulumuzu ve başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'i yürekten kutluyorum.

Şimdi hep birlikte, EuroLeague'de adından söz ettirecek, büyük zaferlere imza atacak bir organizasyon kurmak için kolları sıvıyoruz.

Bütün Beşiktaşlıları, EuroLeague sezonlarımızda destekleriyle pay sahibi olmaya davet ediyorum.

EuroLeague Beşiktaşımıza hayırlı uğurlu olsun."