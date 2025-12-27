Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Serdal Adalı, son dönemde taraftarların yönetime yönelik istifa çağrılarına yanıt verdi.

'SUNİ GÜNDEMLERE VE OPERASYONLAR İZİN VERMEYECEĞİZ'

Serdal Adalı, "Yüzlerce "İstifa" mesajının aynı resimlerle yapılması, bu işin organik olmadığını gösteriyor. Bu paylaşımların yüzde 68'inin aynı olduğu ve benzer merkezden çıktığı tespit edildi. Böyle suni gündemlere ve operasyonlara izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

'KOLTUKTAN TEK BİR AÇIK BIRAKMADAN KALKACAĞIZ'

Adalı'nın divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları şöyle:

"Sponsorluk anlaşmalarımızı yukarı taşıyacak sürece başlıyoruz. Yeni iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkaracağız. Yeni dönemde görevdeki her yönetim, kendi dönemindeki bütçe açığından sorumlu olacaktır. Bütçeyi aşan yönetim, aradaki farkı kendi cebinden karşılasın istiyoruz. Bizler de her türlü finansal farkı kapatmayı taahhüt ediyoruz. Bu koltuktan kulübümüze tek bir açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyorum."

'GELEN YÖNETİM 2 YILDA YAPACAĞINI YAPSIN'

"2026 yılının ilk çeyreğinde mali anlamdaki bu değişikliği yapmak istiyoruz. Süleyman Seba dönemindeki gibi yönetim sürelerini 2 yıla indirmek istiyoruz. Gelen yönetim 2 yılda yapacağını yapsın. Yapamayan için kararı bu camia versin."

'BEŞİKTAŞ SAHİPSİZ DEĞİLDİR!'

"Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da Mali Genel Kurul'da bize bu tepkileri gösterdiniz? Plan ve projelerin tohumları atılırken 20 gün için böyle bir tepki ile karşılaşmak ne kadar adil? Bu zamansız saldırıların altında art niyet va. Beşiktaş sahipsiz değildir! İbra sürecinde sayım yapıldı, ibra gerçekleşti ama bir de mahkeme süreci yaşıyoruz. Bunlar Beşiktaş'a yakışmıyor! Artık Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanı."

'NECİP UYSAL VE MERT GÜNOK'A EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

“Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ve Mert Günok’la yeni dönem planlamalarımızda yer almayacakları kendilerine bildirilmiştir. Her iki isimden de kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kararın da camimamıza hayırlı olmasını diliyorum."

'SKOR GEÇİCİ, GÜÇLÜ OYUN KALICIDIR'

"Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar her ne kadar tabelada bizi mutlu etmese de sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Örneğin, pozisyon üretiminde lideriz. Skor geçici, sahadaki güçlü oyun kalıcıdır."

SANCAKTEPE PROJESİ HAKKINDA

“Sancaktepe’de toplam 21 dönüm arazi üzerine kurulu iki büyük tesisi camiamıza kazandırdık. İlk tesiste 2.600 kişilik stadyum, nizami futbol sahası ve konaklamalı kamp merkezi bulunuyor. Diğer tesis ise 2.500 kişi kapasiteli çok amaçlı spor kompleksi, konaklama alanları ve idari merkezleri kapsıyor. Birçok branşın Anadolu Yakası’ndaki üssü olacak. Kadın Futbol Takımımızın ana merkezi de Sancaktepe’ye taşınacak. Spor operasyonlarında tasarruf sağlayacağız, spor okullarıyla gelir oluşturuyoruz. Güreş ve boks şubelerinin yerleşimleri tamamlandı.”

AKATLAR PROJESİ HAKKINDA

“Akatlar’da mevcut basketbol salonu çevresindeki 20 dönümlük arazide dönüşüm sürecini yürütüyoruz. İşgalci alanların tahliyesini, yıkım ve altyapı çalışmalarını tamamladık. Yapı kayıt belgesi olan hak sahipleriyle süreci bakanlık üzerinden sürdürüyoruz. Mimari ve mühendislik çalışmaları devam ediyor. Hazırlıklar tamamlanınca inşaata başlayacağız. Proje tamamlandığında basketbol, voleybol, hentbol ve tekerli sandalye basketbolu için büyük bir spor üssü olacak.”

AKARETLER HAKKINDA

“Akaretler’de B Blok güçlendirme çalışmalarını 5 ayda tamamladık. Uzun süreli kiralama için görüşmeler sürüyor. Manevi mirasımız olan C Blok’ta hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bir katı Onursal Başkanımız Süleyman Seba’nın hatırasına ayrılacak. C Blok’ta yıllardır beklenen lokal hayata geçiyor. Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil’e destekleri için teşekkür ederim.”

DİKİLİTAŞ PROJESİ HAKKINDA

“Dikilitaş, Beşiktaş’ın ekonomik bağımsızlığının teminatıdır. Kulübü borç yükünden kurtaracak en somut adımdır. Sportif gelirler dışında da büyümek zorundayız. 2026’nın ikinci çeyreğinde nakit akışını başlatmak istiyoruz. Süreç iyi ilerliyor, bakanlıklarla görüşmeler yapıldı ve imzalar atıldı.”