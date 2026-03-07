Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde lider Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta prim kararı belli oldu.

Dün yaptığı açıklamada maç öncesi herhangi bir prim verilmediğini açıklayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı maçtan sonra yapacakları konuşmayla bunu belirleyeceklerini ifade etmişti.

SERDAL ADALI'DAN ORKUN KÖKÇÜ'YE: 'GALATASARAY'I YENİN PRİMİ SİZ BELİRLEYİN'

A Spor'un haberine göre; Serdal Adalı dev maç öncesi kaptan Orkun Kökçü ile bir araya gelerek 'Galatasaray'ı yenin primiz siz belirleyin' dedi.

Beşitkaş yönetiminin bu kararıyla takımdaki motivasyonun daha da arttığı belirtildi.