Serdal Adalı çok büyük oynuyor: Bu kadarını kimse beklemiyordu, bomba bu sefer patlayacak

Beşiktaş, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girerken transfer çalışmalarına hız verdi.
Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken Serdal Adalı önderliğinde ilk büyük hamlesini Alejandro Grimaldo ile yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, İspanyol sol bekle prensip anlaşmasına vardı. Transferin tamamlanması için Bayer Leverkusen ile bonservis görüşmeleri sürüyor.İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlılar, ilk büyük hamlesini Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo ile yapmaya hazırlanıyor.
OYUNCU TARAFIYLA ANLAŞMA TAMAM
Sky Sport’un haberine göre Beşiktaş, İspanyol sol bekle prensip anlaşmasına vardı. Kulübün sunduğu proje ve takım içindeki rolün, deneyimli oyuncuyu cezbettiği ve Grimaldo’nun İstanbul’a gelmeye hazır olduğu belirtildi.
LEVERKUSEN İLE PAZARLIK
Transferin resmiyete kavuşması için Bayer Leverkusen ile bonservis görüşmelerinin tamamlanması gerekiyor. Alman ekibinin, sözleşmesinin son yılına girecek olan 30 yaşındaki futbolcu için en az 20 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.
Gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çeken ve asıl çıkışını Benfica formasıyla yapan Alejandro Grimaldo’nun olası transferi, taraftarları şimdiden heyecanlandırdı. Serdal Adalı’nın büyük ve beklenmedik hamlesi, siyah-beyazlı camiada ses getirecek büyük bir imza olarak görülüyor.
SEZON RAKAMLARI
İspanyol yıldız, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 41 maça çıktı ve 14 gol ile 10 asistlik performans sergiledi. Savunma oyuncusu olmasına rağmen skora yaptığı katkıyla dikkat çekerek adından daha da söz ettirdi.
ŞAMPİYON KADRODA ÖNE ÇIKTI
Grimaldo, Leverkusen’in 2023-24 sezonunda yaşadığı tarihi şampiyonlukta da önemli rol oynadı. O sezon 51 maçta görev alan İspanyol oyuncu, 12 gol ve 17 asist üretti.
MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR
İspanya Milli Futbol Takımı kadrosunda da yer alan deneyimli futbolcu, 2023’ten bu yana 11 maçta görev yaptı. Ayrıca Barcelona altyapısından yetişti.