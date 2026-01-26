Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalmasının ardından transfer çalışmalarında yaşanan gecikmelere yönelik tepkilere Başkan Serdal Adalı cevap verdi.

SERDAL ADALI: 'AYIN 5'İNE KADAR TRANSFERLERİ TAMAMLAYACAĞIZ'

Yayıncı kuruluş Bein Sports'un canlı yayınında yorumcu Ali Gültiken, Başkan Serdal Adalı'nın maç sonu kendisine gönderdiği mesajı okudu.

Gültiken, Serdal Adalı'dan "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Yoksa bu akşam çok rahat 5 kişiyi indirebiliriz ama yanlış yaparız. Kimse merak etmesin. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." şeklinde bir mesaj aldığını aktardı.