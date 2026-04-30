Siyah-beyazlı kulübün unutulmaz isimlerinden ve hukukçu kimliğiyle de tanınan Hakkı Yeten adına Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilen etkinliğe ikinci başkan Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Esra Sayın, divan kurulu üyesi Rasim Kara ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Adalı, Hakkı Yeten’in sahada olduğu kadar adalet anlayışıyla da örnek bir isim olduğunu vurguladı. Beşiktaş kültürünün temelinde yer alan değerlerin onun mirası olduğunu belirten Adalı, kulübün her zaman hakkaniyet ve dürüstlük ilkeleriyle hareket ettiğini ifade etti.

Beşiktaş’ın fair-play anlayışını sürdürmeye devam edeceğini dile getiren Adalı, kulübün geçmişten aldığı değerlerle yoluna devam edeceğini söyledi. Sporun ve hayatın her alanında adaletin korunmasının önemine dikkat çeken Adalı, bu anlayışın yaşatılmasında camianın büyük rol oynadığını kaydetti.

Konuşmanın ardından Adalı, Hakkı Yeten’in yeğeni Sibel Oymak’a plaket ve çiçek takdim etti.

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Özkan Burak Özmen ise konuşmasında Hakkı Yeten’in sahada adaletin simgesi olduğunu ve hakemlerin dahi görüşüne başvurduğunu ifade etti.

Sempozyumun ilk oturumunda Türk sporunda bahis konusu ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, liglerin tamamlanmasının ardından operasyonların yeniden hız kazanacağını belirtti.

Sağlam, Türk sporunda en büyük sorunun etik değerler olduğunu vurgulayarak, yürütülen operasyonların kapsamlı şekilde sürdüğünü ifade etti. Mevzuatın yeterli olduğunu ancak asıl problemin ahlaki zafiyet olduğunu dile getiren Sağlam, sporcuların bilinç düzeyinin artırılması gerektiğini söyledi.

Bahisle ilgili yapılan incelemelerde çok sayıda kulüp yöneticisinin dahi bu sürece dahil olduğunun tespit edildiğini aktaran Sağlam, denetimlerin devam edeceğini belirtti. Sorunun yalnızca hukuki yaptırımlarla çözülemeyeceğini ifade eden Sağlam, bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti.