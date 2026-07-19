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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündemde büyük yankı uyandıran Mohamed Salah transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“TRANSFER ONAYI VERİLMİŞTİ”

Adalı, yıldız futbolcunun teknik direktör Vincenzo Italiano ve sportif direktörle görüşerek transfere olumlu yaklaştığını ifade etti.

SÜREÇ SON ANDA DEĞİŞTİ

Transferin basına yansımasının ardından sürecin farklı bir boyuta taşındığını belirten Adalı, oyuncu cephesinden gelen taleplerin değiştiğini dile getirdi.

KOMİSYON KRİZİ ÇIKTI

Açıklamaya göre Salah’ın menajeri, komisyon talebini yüzde 35 seviyesine çıkardı. Beşiktaş yönetimi ise bu oranı kabul etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

“SALAH’IN HABERİ YOK”

Adalı, bu yüksek komisyon talebinden oyuncunun haberdar olduğunu düşünmediklerini de sözlerine ekledi.

Transfer sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, siyah-beyazlı yönetimin bu şartlarda geri adım atmayacağı ifade ediliyor.