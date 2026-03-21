Şerbetli tatlılara karşı vücudunuzu resetleyin: 5 dakikalık koruma rehberi

Rafine şeker demek hem bizim bildiğimiz sofra şekeri anlamına gelirken şeker tatlılığını veren karbonhidratların en son monomeri yani ürünü olan glikoz ya da fruktozu içeren işlemlerden geçirilmiş şeker alternatifleri demektir. Çay şekeri, ageva şurubu, hurma veya elma şurubu, özü ya da diğer özütler rafinasyona uğramış şekerdir.

Taze ve kuru meyveler, doğal bal her ne kadar glikoz, fruktoz içerse de antioksidan, organik asitler, enzimler ve taze meyveler liften zengin olduğu için porsiyon kontrollü tüketimde hastalık riski yaratmaz tam tersine birçok hastalıklardan koruyucu etki gösteriyor.