Yönetmen koltuğunda Ali Kemal Güven’in oturduğu, senaryosunu ise Erdi Işık’ın kaleme aldığı film, vizyon öncesi festival prömiyeriyle dikkatleri üzerine çekti. Yakında sinemalarda yerini alması beklenen yapım, pavyonda çalışan yedi farklı kadın direk dansçısının yaşamlarını, hayatta kalma mücadelelerini ve birbirleriyle kurdukları dayanışmayı konu alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan filmde ayrıca Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Çağlar Çorumlu, Melike Güner ve Nur Sürer gibi isimler de yer alıyor.

Öte yandan filmde Tülay karakterine hayat veren Seray Kaya’nın paylaştığı prova görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Direk dansı için özel eğitim alan oyuncunun yoğun hazırlık sürecinde bacaklarında oluşan morlukları gizlememesi dikkat çekti. Kaya, çekim öncesinde aldığı derslerin fiziksel olarak oldukça zorlayıcı olduğunu ve zaman zaman yorgunluktan yürümekte güçlük çektiğini de daha önce dile getirmişti.