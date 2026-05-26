Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından zarar tespit raporu hazırlanan çiftçilere sera naylonlarının dağıtım süreci başladı. Destekten yararlanacak üreticiler, maliyetin yüzde 25’lik kısmını bankaya yatırıp ödeme dekontlarını Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na teslim edecek.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından üreticiler, kendilerine verilen belgelerle İzmit’te eski itfaiye binasının arkasında oluşturulan dağıtım noktasından sera naylonlarını teslim alabilecek. Destek kapsamında çiftçilere 13,5x46 metre ölçülerinde, UV+IR (LD)+EVA katkılı ve yaklaşık 36 ay kullanım ömrüne sahip bir top sera naylonu sunulacak.

Modern sera yatırımları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik tarımsal destek projelerini sürdürürken “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında da yüzde 50 hibeli anahtar teslim modern sera desteği sağlayacak. Projede yer alacak seralar; 2 bloklu, 16 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve toplam 512 metrekare büyüklüğünde inşa edilecek.

Modern üretim koşullarına uygun şekilde planlanan seralarla, çiftçilerin daha verimli ve işlevsel üretim alanlarına sahip olması amaçlanıyor. Başvurularını 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle tamamlayan üreticilere, seraların yapımının ardından anahtar teslimi gerçekleştirilecek.