Mersin’in Mut ilçesindeki seralarda örtü altında yetiştirilen erik ağaçları çiçek açtı.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle tanınan ilçede, seralarda beyaz çiçeklerle kaplanan erik ağaçları görsel şölen oluşturdu.

Üreticiler, ağaçlardaki meyvelerin olgunlaşmasını bekliyor ve mart ayı içerisinde hasada başlamayı hedefliyor.

Üreticilerden Gökhan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Ocak’tan itibaren çiçeklenmeyi sağlamak amacıyla seralarda soba yaktıklarını ifade etti.

Isıtma sistemleriyle eriklerin çiçeklenme evresine geçtiğini belirten Yıldız, şunları söyledi:

"İnşallah 40 gün sonra meyvelerimizi göreceğiz, beklentimiz yüksek. Tonajda bir sorun olmazsa güzel bir ürünle piyasaya çıkmayı umuyoruz. Sıfırın altında 4-5 derecelerde bile içeride belli bir sıcaklığı oluşturmak zorundayız. Akşamları 14-16, gündüzleri 20-25 dereceyi koruyoruz. Bu süreç adeta bebek bakmak gibi."

Nazmi At ise ilaçlama döneminde tozlanma problemini aşmak için yoğun çaba gösterdiklerini ve bu sayede verimi yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı.