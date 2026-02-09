Türkiye’nin örtü altı tarım üssü Antalya Kumluca’da, seracılık ‘geleceğin mesleği’ olmaktan çıkıyor.

Artan maliyetler, ağır çalışma koşulları ve sosyal yaşam eksikliği, bölge ekonomisinin lokomotifi olan bu sektörü ciddi bir yaşlanma kriziyle karşı karşıya bırakıyor.

9koy.org internet sitesinden Selin Yıldırım'ın haberine göre; 18-32 yaş arası üretici oranının yüzde 3-4 seviyelerine kadar gerilediği ilçede, gençler artık sera içinde ter dökmek yerine ‘masa başı’ ve ‘belirli’ işlerin peşinden gidiyor.

“GECE HORTUM ÇIKACAK DİYE TETİKTE BEKLEMEK İSTEMİYORUM”

Ailesi hem üretim hem de ticaretle uğraşan Arda Açıkyürek, üretimin içinde büyümesine rağmen rotasını mühendisliğe kırmış durumda. Açıkyürek, seracılığı neden bir gelecek olarak görmediğini şu sözlerle açıklıyor:

“Belirsizlik, zorunlu ve uzun çalışma saatlerine bağlı. Örneğin bir zirai bayi açsam, sabah 08.30’da açar, akşam 18.00’de kapatırım; iş saatlerim ve düzenim belli olur. Seracılıkta ise neyle karşılaşacağınızı önceden bilmeniz mümkün değil. Gece sel mi bastı, hortum mu çıktı diye tetikte beklemek istemiyorum.”

Arda Girgin

Arda Açıkyürek

“TARIM ARTIK KUMAR GİBİ”

Bir diğer genç üretici adayı Arda Girgin ise meselenin ekonomik risk boyutuna dikkat çekti.

Girgin’e göre belirsizlik, tarımı bir üretim kolundan çok riskli bir oyuna dönüştürmüş durumda:

“Serada ürettiğimiz ürünler para etse çiftçilik yaparım ama bugün çiftçilik büyük bir belirsizlik. Bir zirai ilaç bayi açtığınızda, aylık 40-50 bin lira maaşınızın geleceği bellidir. Ama çiftçilikte durum öyle değil; sebze para edecek mi, hastalık gelecek mi, don mu vuracak, virüs mü çıkacak diye düşünüyorsunuz. Kimse zarar edeceği bir işe girmek istemez.”

ÜRETİCİ YAŞ ORTALAMASI 50’YE DAYANDI

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, tablonun vahametini rakamlarla ortaya koydu.

Gençlerin neden yurt dışına gitmeyi tercih ettiğini vurgulayan Kökce, sektörün içinde bulunduğu durumu şöyle özetledi:

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce

“Artık seracılık para kazandırmıyor. Para kazansa bugün insanlar Almanya’ya, Fransa’ya ya da başka ülkelere çalışmaya gitmez. Gençler seraya girmiyor çünkü kazanç belli değil. Oysa yurt dışına giden bir işçi ne kazanacağını biliyor. Tarımda ise ne kazanacağınız belli değil.”

Yusuf Obut gibi ziraat mühendisleri de artık ailelerin bile çocuklarına “serada çalışma, kendini kurtar” dediğini belirterek, çekilen çilenin kazançla örtüşmediği bir dönemden geçildiğini ifade etti.