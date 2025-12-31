Akçaabat'ta 1950'de meydana gelen heyelanda Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkamasıyla oluşup, 2010'da 'tabiat Parkı' ilan edilen Sera Gölü'nün kıyısındaki turistik bir tesisin restoran bölümünde, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tesisi kaplarken, çalışanlar dışarı çıktı. Göl çevresinde siyah duman yükselirken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın söndürüldü. Tesis kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SERA GÖLÜ NEREDE?

Trabzon'un Akçaabat ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir heyelan set gölüdür. Göl, Yıldızlı ve Derecik belediyelerinin arasında yer alan Derecik Vadisi'nde oluşmuştur. İsmini hudutları içerisinde olduğu Yıldızlı'nın eski adı olan Sera'dan almıştır.

Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluşmuştur. Kopan parçaların bazıları o kadar büyüktür ki, günümüzde dahi kopmaların yaşandığı bu bölgeler anlaşılabilmektedir. Bu kopmalar vadide derin uçurumların oluşmasına neden olmuştur ve kopmaların olduğu gün küçük çapta yerel bir deprem oluşmuştur. Dağdan kopan kütle 30 m genişliğinde, 650 m uzunluğunda, 130 m yüksekliğinde, 15 milyon m3 boyutlarındadır. Göl 18 günde tam halini almış, yöre halkı bizzat bir gölün oluşumuna tanıklık etmiştir. Çöküntünün oluştuğu yamaçların ve vadi tabanında oluşan hafriyatın tasfiyesi için, askerler tarafından yapılan düzenlemeler uzunca bir süre sürmüştür. Yükselen göl suları gideğenin göl settini aşındırması sonucu bir miktar küçülmüştür. İlk oluştuğunda 4 km uzunlukta olan göl alanı yarı yarıya küçülmüş, derinlik 2 m azalmıştır.

Suları tatlı olan gölde sazan, bıyıklı balık ve dere balığı bulunur. Göle sonradan atılan tatlı su kereviti fazlaca çoğalmıştır. Göl gideğinin 300 m aşağısında 1,2 MW kurulu güce sahip, yılda 5,64 GW elektrik üreten HES bulunur.

Trabzon ilinin turistik alanlarından biri olan Sera Gölü'nün ıslah çalışmalarının ardından daha da büyük bir merkez olacağı tahmin edilmektedir. Göl çevresi eko turizm ve rekreasyonel faaliyetlere uygundur. Yürüyüş, kamp, manzara seyri, amatör balıkçılık, kayık gezintisi, piknik, fotoğraf çekimi ve benzeri faaliyetler göl çevresinde yapılabilmektedir. Göl çevresi, 2005'te 3. derece doğal sit alanı, 2010'da Tabiat Parkı ilan edilmiştir.