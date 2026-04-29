Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği, Rize’nin Çayeli İlçesine doğa-tarih dostları ile gezi düzenledi. Trabzon eski Tarım İl Müdürü Ali Çankaya rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ilk durak Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi oldu.



Ali Çankaya müzede yaptığı açıklamada: “Çayeli Kültür Merkezi yanında 200 metrekare alan üzerinde tamamen ahşap işçiliği ile kurulan müze, Doğu Karadeniz insanının asırlardır hangi zor şartlarda yaşadığını anlatmayı amaçlıyor. Ziyaretçileri çok etkileyen ve sergilenen ürünlere baktıkça hepimizin geçmişten bir anısını tazelemesini sağlayan müze tarımda ve gündelik işlerde kullanılan, kültürel bir zenginlik olan ve günümüzde yok olmaya, unutulmaya yüz tutmuş tarihi değeri olan eşyaların yöre insanına, gelecek nesillere ve ilçeye gelen misafirlere tanıtılmasını hedefliyor.



Bu müzenin fikir babası Çayeli’ne birçok eser kazandırmış olan merhum İş İnsanı Ahmet Hamdi İshakoğlu’nu hayırla yad edip, diğer ilçelerimizdeki ileri gelenlerden de benzer girişimleri bekliyoruz. Müzemize ilk ayak bastığımızda bizleri güler yüzü ve yöresel kıyafetleri ile karşılayıp yörenin kültürü, geçmiş dönemlerdeki yaşam tarzı, müzede sergilenen eserler konusunda en ince ayrıntıya kadar bizleri bilgilendiren Malik Safi kardeşimize de çok teşekkür ediyorum.

Çayın Başkentinde çay kokulu yamaçların, coşkun akan şelalelerin ve damak çatlatan lezzetlerin bir araya geldiği Çayeli, adından da anlaşılacağı üzere çayın diyarıdır. Çay bahçeleri, zümrüt yeşili bir halı gibi dağları kaplar. Ağaran Şelalesi, coşkun akan sularıyla gezimize katılan dostlarımıza masalsı bir atmosfer sunarken, Senoz Vadisi yeşilin her tonunu doyasıya izlememize fırsat vermiştir. Kuru fasulyesi ile dünyaca ünlü olan Çayeli, "Çayelili Hüsrev" gibi markalarla tescillenmiş bir gastronomi merkezidir. M.Ö. 700'lere uzanan köklü tarihiyle, eski kemer köprüleri ve kültürel dokusuyla Karadeniz'in sıcaklığını hissettirir. Kısaca Çayeli; yağmurun berekete, yeşilin çaya, derelerin şelaleye dönüştüğü, Karadeniz'in kalbinde bir huzur limanıdır.



Doğa-Tarih dostları ile müzemizin ardından Çayeli’nde Ağaran Şelalesinin muhteşem manzarası teneffüs edilip, fotoğraf ve çay kahve molası verdik. Bazı arkadaşlarımız çıplak ayak ile şelalenin serin sularına girdi ve etrafındaki çimlere, toprağa basarak vücutlarındaki birikmiş elektriği boşaltıp müthiş huzur buldular. Cengiz Akyüz üstadımızın sazının tellerinden dökülen notalar eşliğinde Alim Uzun ve Arif Azak’ın sesinden şelalenin yanı başında yöresel türküleri söyleyerek hep birlikte coştuk. Bu unutulmaz gezimize eşlik eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.