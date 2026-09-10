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Kaynak: İHA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kuru üzüm alım fiyatlarına tepki göstererek, kilogram maliyetinin 100 lira olduğunu, en yüksek kalite ürüne de 100 lira fiyat verildiğini belirtti.

Sunat, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı etiketleyerek yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir bağlarda, sergi alanlarında feryadını dinlediğimiz Manisalı üreticimize TMO’nun reva gördüğü fiyat bu mu? Kuru üzümün kilogram maliyeti zaten 100 TL iken, siz en yüksek kalite ürüne bile 100 TL fiyat biçtiniz! 7 numara üzüme verdiğiniz 85 TL, üreticiye 'zararına sat, toprağı terk et' demektir. Üreticimizin hakkını ezdiren bu tablodan ve çiftçiyi maliyetine mahkûm eden bu düzenden utanmalısınız."