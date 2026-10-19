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Kaynak: İHA

Trabzon'da düzenlenen 3. TÜRKSOY Gençlik Forumu'nda gençlerle buluşan Şenol Güneş, futbol kariyeri, 2002 Dünya Kupası ve A Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu. Güneş, Trabzonspor-Beşiktaş derbisine ilişkin tahminini de paylaştı.

TRABZONSPOR'U GALİBİYETE DAHA YAKIN GÖRDÜ

Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Güneş, derbide tarafsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Trabzonspor-Beşiktaş maçında tarafsızım. Trabzonspor ev sahibi olduğu için galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum.”

MİLLİ TAKIM İÇİN TÜRK TEKNİK DİREKTÖR VURGUSU

A Milli Takım'ın teknik direktörünün Türk olması gerektiğini savunan Güneş, Türkiye'nin kendi teknik adamlarını yetiştirmesi gerektiğini söyledi.

“Bizim insanımız başarılıdır, yapar. En kötüsü bendim Dünya Kupası üçüncüsü oldum. Demek ki diğerleri daha iyi yapacaktır.”

2002 DÜNYA KUPASI'NI ANLATTI

2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülüğe de değinen Güneş, başarının Türkiye'nin uluslararası tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi. Ancak Türkiye'nin futbol yapılanmasında eksikleri bulunduğunu belirterek, “Dünya Kupası'nda üçüncü olduk ama bir dünya futbol ülkesi olarak üçüncü değiliz” ifadelerini kullandı.

Güneş ayrıca turnuva sonrasında kendisine verilen madalyayı, madalya alamadığı için üzülen milli takım malzemecisine verdiğini anlattı.