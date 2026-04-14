Şenol Güneş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Doğanın Kalbi Bolu’da Spor Turizmi Çalıştay ve Paneli” sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güneş, Türk futbolundaki hakem tartışmalarından A Milli Takım’ın Dünya Kupası şansına, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışından genç oyunculara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"KİMSE ADALETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYOR"

Güneş, en sert ifadelerini hakemler konusunda kullandı. Son yıllardaki hakem performanslarına ilişkin eleştirilerini yükselten deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Hakemlerimizin iki yıldan beri, üç yıldan beri ders alması gerekiyor. Hakemlere görev verenlerin de biraz sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü ülke futbolunda adaleti sarsan bir kaosa getirdiler bizi. Ben hakemleri yönetenlere söylüyorum. Yani onları geçen sene savunurken, şimdi çıkıp hiçbir şey söyleyemeyen yöneticilerine söylüyorum. Önceki hakemleri gönderirken ne düşündünüz? Şimdiki hakemleri getirirken ne düşündünüz? Ülkenin hakemlerin, hakemlerin geldiği hal, ondan daha önemlisi takımların adalet duygusunun, seyircinin adalet duygusunun sarsıldığı bir duruma geldik. Kimse hiçbir hakeme inanmıyor, kimse adaletli olduğunu düşünmüyor. Herkes kendi açısından haklı olduğunu gösteriyorsa o işi yönetenlere sormak lazım"

"ÇEYREK FİNALE KADAR RAHAT GİDERİZ"

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası performansına dair umutlu bir tablo çizen Güneş, kadrodaki gençliğe ve oyuncuların Avrupa'daki tecrübesine vurgu yaptı. 2002'deki 32 takımlı formattan 48 takımlı yapıya geçişin avantaj yaratabileceğini belirten teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişteki başarıyı sağlayan tüm yönetimi, başkanı, teknik heyeti, oyuncuları kutluyorum. Taraftarıyla, milletiyle beraber birlikte o sonucu aldığımızda hem mutlu hem gururlu olduk ama artık o geride kaldı. Yeni bir dönem, yeni bir heyecan. Genç bir kadromuz var. Şimdiki başkan, yönetim, teknik direktör Montella ve ekibini, bütün oyuncuları kutluyorum, hepsine başarılar diliyorum. Daha hem genç, daha hem tecrübeli, daha üst seviye takımlarda oynayan şu andaki oyuncularımızın orada aldığı tecrübeyle başarılı olmasını bekliyorum. 32 takımın oynandığı bir 2002 Dünya Kupası, şimdi ise 48 takımın katıldığı bir Dünya Kupası var. Görünen o ki, umarım öyle olur, gruptan çıkmamız son 16'yı geçmemizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yarı finale çıkmamız ve inşallah kupayı almamız temennimizdir ama çeyrek finale kadar rahat gelebilecek bir görüntüsü var şu anda kağıt üzerinde. Ama önemli olan sahada oynanan futbol. Daha da önemlisi ülkenin temsilidir. Katılmakla bu temsil adaylığını kazanmış olduk. Ama şimdi orada hem oyuncusuyla, yönetimiyle, taraftarıyla bırakacağımız intiba çok daha önemli. Ülkemize yakışır bir intiba olsun. Fair-play içerisinde davranışlar olsun, örnek davranışlar. Benim için 2002 Dünya Kupası'ndan örnek verirsek, aldığımız sonuçtan çok, iki ev sahibini elediğimizdeki bıraktığımız izler ve özellikle 3.'lük maçında Koreli oyuncularıyla bizim oyuncuların birlikte tribünü selamlaması ve futbolun dostluk kardeşlik olduğunu göstermesi önemliydi"

"ARDA VE KENAN ÇOK ÜST SEVİYE"

Güneş, Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında da konuştu. İki futbolcunun hem yetenek hem karakter açısından üst düzeyde olduğunu ifade eden tecrübeli hoca, Kenan Yıldız'ın Kosova maçındaki fair-play davranışını özellikle öne çıkardı:

"Bütün oyuncular için genel konuştum. İşte bunlardan ikisi zaten Arda ile Kenan. İkisi de çok üst seviye takımda oynuyorlar. Hem milli takımımızda oynuyorlar. Çok büyük bir avantaj Türkiye için. Genç yaşta hem yetenek olarak hem karakter olarak üst seviyede. Tabii her ikisi de bunu yapar, diğer oyuncularımız da bunu yapabileceğini düşünüyorum. Ama mesela Kenan'ın Kosova maçında Dünya Kupası'na katıldığımız andaki fair-play davranışı bizim iftihar edeceğimiz bir olay. Gurur duyuyoruz onlarla"

"SÜPER LİG UZAK OLDUĞUM KONU"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Güneş, konuyla yakından ilgilenmediğini belirtmekle birlikte dört takımın iddialı göründüğünü aktardı. Galatasaray'ın puan tablosundaki liderlik avantajına dikkat çekti:

"Süper Lig, uzak olduğum konu. Şu anda da onunla ilgilenmiyorum. Futbol yarışına bakarsak, 4 takım şu anda iddialı durumda görünüyor. Bunlardan ilk ikisi, ilk üçü daha avantajlı. Galatasaray önde olduğu için bir avantajı var ama futbolda her sonuç var. Kim hak ediyorsa o olsun. Futbol güzel oynansın, rekabet yapılsın, kavga edilmesin."