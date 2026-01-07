Türkiye Futbol Federasyonu, bugün 108 teknik direktörün bahis oynadığı gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Açıklanan isimler arasında birçok önemli teknik direktör yer alırken bir isim de dikkat çekti.

BAHADDİN GÜNEŞ DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş PFDK'ya sevk edilen teknik direktler listesinde yer aldı.

Uzun süredir alt liglerde teknik direktörlük yapan 65 yaşındaki Bahaddin Güneş şu anda 2. Lig ekibi Sincan Belediyesi Ankaraspor'u çalıştırıyor.