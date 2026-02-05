Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Şenol Güneş, Brand&Sport Summit organizasyonunda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı’nı da çalıştıran Güneş, hem kulüplerin sorunları hem de milli takımla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

“BAHİS OLAYI FUTBOLA ZARAR VERİYOR”

Futboldaki bahis soruşturmasına değinen Şenol Güneş, “Futbolda şu anda bahis olayı sakıncalı. Gündemde olan şey o. Herkesin bundan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Bunlardan uzak durmak, toplumun yararına olur. Bahis, bilmediğim bir konu. Bahislerin olumsuzluklarını konuşacak zaman da yok. Artarak gidiyor. Bu durum futbola yansıdı. Suç varsa, cezasını biri çekmelidir.” dedi.

“ZAMANLAMA YANLIŞ”

Soruşturmanın zamanlamasını eleştiren deneyimli çalıştırıcı, “Soruşturmayı ya sezon başında ya da sezon sonunda yapmalıydık. Bunu sezon ortasında yaptığınızda lig bitiyor. Süper Lig'de iki tane isim var. Cezaevine giriyorlar ve üzülüyorsunuz. Bir takımdan 9-10 oyuncunun ceza aldığını düşünün. Lig bitiyor. Zamanlama yanlışlığı var.” ifadelerini kullandı.

“KİTAP VE BELGESEL HAZIRLIYORUM”

Yaklaşık bir yıldır takım çalıştırmadığını belirten Güneş, “Teknik direktörlüğe devam eder miyim, bilmiyorum. Yapay zekaya soruyorum. İtibarımı zedelemeyecek bir iş yapmalıyım. Ben şu anda dinlenmeden yanayım. Futbol hayatımla ilgili kitap ve belgesel hazırlıyorum. Teknik direktörlükle ilgili henüz net bir kararım yok.” şeklinde konuştu.

AVRUPA VE MİLLİ TAKIM DEĞERLENDİRMESİ

Avrupa kupalarındaki performanslara değinen Şenol Güneş, “Avrupa kupalarında mart ayını görüyoruz. Bu çok güzel. Yatırımlar çok büyük. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tecrübeleri var. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şansı var. Juventus maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi'nde şansı var.” dedi.

A Milli Takım için ise “Genel olarak çok büyük şansımız var. Garanti demek doğru değil. Takımın iyi bir ambiyansı var. İyi bir hocamız var. Çeyrek asır sonra Dünya Kupası’na katılma şansımız var.” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİ ZARAR VERİYOR”

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına dair görüşlerini paylaşan Güneş, “Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, biraz ön plana çıkıyor. Bu hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Zirvede 5-6 takım mücadele etse, futbolda daha adaletli bir yarışma olur. Takım sayısı azaldıkça rekabet kavgaya dönüşüyor.” dedi.

Güneş, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Türk futbolunun lokomotifi olduğunu vurgulayarak, bu kulüplerin diğer takımlara örnek olması gerektiğini söyledi.