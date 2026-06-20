A Milli Takımımız Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor.

San Francisco'da oynanacak kader maçı öncesi Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.

'KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL'

İlk 11 tercihleriyle ilgili konuşan Şenol Güneş, "Hoca rakip analizini yapmıştır. Oyuncu değişiklikleri olması normal. Bu maçın psikolojisini kaldırabildikten sonra kimin oynadığı önemli değil. Geçen maç hiçbir oyuncumuz kendi oyuncularını ortaya koyamadı. Bunu onlar da söylüyor. Maça oynayan veya kenarda kalan oyuncu diye bakmamak lazım." dedi.

'PARAGUAY GÜNEY AMERİKA'NIN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMLARINDAN'

Paraguay'ın iyi bir savunma takımı olduğuna dikkat çeken Güneş, "Paraguay Güney Amerika’da en iyi savunma yapan takımlardan biri. Merkezde iki stoper ve iki orta sahayı sağlam tutuyor ve sert oynuyorlar. Bizim özel oyuncularımızın onlara karşı daha başarılı olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

'TEK BAŞINA BAŞARI GELMEZ'

Başarının tek başına gelmeyeceğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "İlk maçta oyun doğruluğuna rağmen hız yoktu. Becerikli oyuncuların devreye girmesi gerekiyor.

Bugün buraya gelen taraftarları gördük. Şehirde o kadar büyük bir kalabalık gördük ki. Herkes aynı duyguyu paylaşıyor.

Tek başına başarı gelmez. Başarıyı getiren şey o duygunun herkeste doruğa çıkmasıdır. Hesap kitap yapmaya gerek yok. Şu taraftar, bu zemin, sahaya çıktığında o sesi duyduğunda kendini uçar gibi hissediyorsun. Herkes bunun kıymetini bilsin." diye konuştu.

'HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRME ZAMANI'

Oyunculara da bir mesaj veren Güneş şunları söyledi:

"Oyuncular bu maçtan sonra 'kaybedersek eleniriz' diye düşünüyorlarsa sahaya hiç çıkmasınlar. Neyi varsa ortaya koyacaklar. Olmayan bir şeyi istemiyor kimse. Olanı ortaya koysunlar. Bunun hayalini kurdular, artık şimdi gerçeğe dönüştürme zamanı."