Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta son haftalarda alınan kötü sonuçlar camiada moralleri bozdu. Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a elenerek final şansını kaçırırken, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Trabzonspor’a mağlup oldu.
Şenol Güneş, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Açıklama geldi
Beşiktaş’ta üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın eleştirilerin odağı oldu. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş iddiaları gündemi meşgul ederken, deneyimli teknik adamdan dikkat çeken bir açıklama geldi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kartal, son olarak Çaykur Rizespor deplasmanından ise 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Üst üste gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelik eleştiriler artarken, tribünlerden istifa tezahüratları yükseldi.
"EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ"
Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adaylardan birinin Şenol Güneş olduğu iddia edildi. Spor yorumcusu Ali Ece, Vole’de yaptığı açıklamada, “Şenol Güneş’i 100 kez aramışımdır, 97’sinde telefonu hemen açtı. Ancak üç kez açmadı. Bunlardan biri 27 Mayıs 2015’ti, kısa süre sonra Beşiktaş teknik direktörü oldu. Bir diğeri 25 Ekim 2022’ydi, iki gün sonra yeniden göreve geldi. Son tarih ise 12 Mayıs 2026” ifadelerini kullandı.
Ali Ece, daha sonra Şenol Güneş ile görüştüğünü belirterek deneyimli teknik adamın açıklamalarını paylaştı.
Güneş, “Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum” dedi.
KARAR BAŞKANDA
Deneyimli teknik adam ayrıca, “Kararı verecek olan sayın başkandır. Şu anda Sergen hoca görevine devam ettiğine ve bu yönde açıklamalar yaptığına göre benim niyet belirtmem saygısızlık olur” ifadelerini kullandı.