Şenol Güneş, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Açıklama geldi

"EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ"

Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adaylardan birinin Şenol Güneş olduğu iddia edildi. Spor yorumcusu Ali Ece, Vole’de yaptığı açıklamada, “Şenol Güneş’i 100 kez aramışımdır, 97’sinde telefonu hemen açtı. Ancak üç kez açmadı. Bunlardan biri 27 Mayıs 2015’ti, kısa süre sonra Beşiktaş teknik direktörü oldu. Bir diğeri 25 Ekim 2022’ydi, iki gün sonra yeniden göreve geldi. Son tarih ise 12 Mayıs 2026” ifadelerini kullandı.