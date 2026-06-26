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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk iki maç sonunda elenmesi kesinleşen A Milli Futbol Takımı, son karşılaşmasında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam Şenol Güneş, milli takımın performansı ve geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

'MAÇA YİNE KÖTÜ BAŞLADIK'

Millilerin maça iyi başlayamadığını belirten Güneş, "Maça yine kötü başladık. Cesur olacaklar, yeteneklerini kullanmayı bilecekler. Bunları biliyorlar ama yerinde ve zamanında yapacaklar. Oyuncu önce kendini yönetecek." dedi.

'BU YETMEZ'

Hücum performansını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Yetenek ve yaratıcılık olarak ABD'den çok daha iyiyiz. Hücumda iyiydik ama daha iyisi olmalı. Bu yetmez." ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN AYAĞA KALKMAK'

Turnuvadaki hayal kırıklığının ardından toparlanmanın önemine vurgu yapan Güneş, "Hedeften sapma olunca yön kaybı oldu. Rakip ister savunma ister hücum yapsın, bizim takım hepsine karşı başarılı olabilir. Duygusal kırılmalar oyuncularda da hocada da olabilir. Önemli olan bundan sonra ayağa kalkmak." diye konuştu.

'OYUNCUNUN ÜZÜLME HAKKI YOK'

Futbolcuların eleştirileri yönetmesi gerektiğini söyleyen Güneş, "Dünya Kupası'na veda ettik, moral bozukluğunu son maçta attığımız üç golle bir nebze telafi ettik. Arda Güler'e katılıyorum. Oyuncuların üzülme hakkı yok. Bunu yönetecekler. Bazen eleştiri, bazen takdir alacaklar. İnsanların tek beklentisi güzel futboldu, hayal kırıklığı da bundan kaynaklandı." dedi.

'BU ELEŞTİRİLER NORMAL'

Kadro tercihleriyle ilgili tartışmaların doğal olduğunu belirten Güneş, "Bu maçtaki oyuncular neden daha önce oynamadı diye sorulacaktır. Bu eleştiriler normal. Yeni oyuncuları kazanmak için çok çalışmak gerekiyor. Teknik direktörün de bunu iyi analiz etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

'UĞURCAN BUNUN ÜSTESİNDEN GELİR'

Uğurcan Çakır'a da destek veren Şenol Güneş, "Uğurcan Çakır uzaktan yediği goller nedeniyle eleştiriliyor. Ama o Türkiye'nin en iyi kalecisi. Bu tartışmalar olacaktır ancak Uğurcan bunların üstesinden gelecektir." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.