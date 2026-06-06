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Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Ekonomist Şenol Babuşçu, sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye ekonomisindeki son verileri değerlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamları yorumlayan Babuşçu; tüketici, üretici ve çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü hareket ile Merkez Bankası rezervlerindeki azalışa ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu.

TÜİK verilerine göre, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 1,71, yıllık bazda ise yüzde 32,61 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Babuşçu, nisan ayındaki yüzde 32,37'lik yıllık enflasyonun ardından yükseliş eğiliminin yüzde 30 bandının üzerinde devam ettiğini vurguladı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) de mayıs ayında aylık yüzde 2,75 artışla yıllık yüzde 28,93'e ulaştığını belirten ünlü ekonomist, yüzde 30 sınırına dayanan üretici enflasyonunun önümüzdeki dönemde tüketici enflasyonunun da düşmeyeceğinin bir işareti olduğunu ifade etti. İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonun ise mayısta aylık yüzde 2,87, yıllık yüzde 31,30'a yükselerek nisan ayına göre tırmanışını sürdürdüğünü kaydetti.

"MERKEZ BANKASININ SIKIŞACAĞI BİR DÖNEME GİRİLİYOR"

ForInvest Haber'in ekonomistlerle gerçekleştirdiği anket sonuçlarına değinen Babuşçu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 11 Haziran'daki toplantısında politika faizini sabit tutmasının beklendiğini aktardı. Enflasyonun küçük adımlarla da olsa artmaya devam etmesinin Merkez Bankasının faiz alanını daralttığını savunan Babuşçu, bu yükseliş trendinin sürmesi halinde önümüzdeki süreçte bankanın çok daha fazla sıkışacağını ileri sürdü.

REZERVLERDE 3 AYDA DEV ERİME

Merkez Bankasının swap hariç rezervlerinin 26 Mayıs haftasında 26,6 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Babuşçu, 15 Mayıs'taki verilere kıyasla 10,5 milyar dolarlık bir erime yaşandığını kaydetti.

CNBC-e tarafından yapılan hesaplamalara da değinen ekonomist, 28 Şubat'ta patlak veren İran Savaşı sonrasındaki 3 aylık dönemde Merkez Bankasının hem döviz hem de altın rezervlerindeki toplam kaybın 51 milyar doları bulduğunu ifade etti. Babuşçu, savaş başlangıcından bu yana swap hariç net rezervlerdeki toplam erimenin ise 52,1 milyar dolara ulaştığını vurgulayarak, bu ciddi kayıpta sadece savaşın etkili olduğunu söylemenin doğru olmayacağını sözlerine ekledi.