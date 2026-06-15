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Bankacılık ve finans uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, vatandaşların uygun koşullarda krediye ulaşabilmesi için geçilmesi gereken zorlu ekonomik eşikleri ve faiz beklentilerini açıkladı. Bu yıl içinde faizlerde bir düşüş beklemediğini vurgulayan Babuşcu, ucuz kredi için önceliğin kalıcı bir şekilde enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti.

UCUZ KREDİ İÇİN KRİTİK EŞİKLER

Babuşcu'ya göre, tüketicilerin rahat bir nefes alıp uygun maliyetlerle bankalardan finansman sağlayabilmesi için iki temel şartın gerçekleşmesi gerekiyor. Enflasyon oranının yüzde 15'in altına inmesi ve kredi faizlerinin yüzde 20'nin altına gerilemesi şartı olduğunu Babuşcu belirtti.

Babuşcu, mevcut ekonomik konjonktürde bu seviyelerin yakalanmasının "gerçekten çok zor" olduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın 29 Mayıs – 5 Haziran haftasına ait verilerine dikkat çeken Babuşcu, piyasadaki güncel duruma dair, TL mevduat faizi 3 aylıkta bir önceki haftaya göre 0,81 puan artışla yüzde 49,3 seviyesine ulaştı. İhtiyaç kredisi faizi 0,77 puanlık artışla yüzde 64,13'e tırmandı.Ortalama kredi faizi yüzde 62,5 olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'de sabit tuttuğunu hatırlatan Babuşcu, bankaların kredi faizlerini nasıl belirlediğine dair şu formülü paylaştı:

"Yüzde 37'lik oranın yıllık bileşiği yüzde 49'dur. Bankalar bu oranın üzerine 7 puan kendi maliyetlerini, 5 puan da kâr marjlarını ekliyor. Dolayısıyla vatandaşın karşısına çıkan faiz oranları yüzde 60'ın birkaç puan üzerine çıkıyor."

2027 BEKLENTİSİ: SEÇİM EKONOMİSİ VE "ENFLASYON YORGUNLUĞU"

2027 yılında yapılması öngörülen seçimlerin ekonomi üzerindeki olası etkilerini de değerlendiren Babuşcu, seçim yıllarının doğası gereği genişlemeci politikaların "para musluklarının açılmasının" devreye gireceğini savundu. Bu durumun enflasyonun düşüşünü engelleyeceğini belirten Babuşcu, 2027'de de faizlerin vatandaşın krediye kolay erişimini sağlayacak seviyelere inmesini beklemediğini ifade etti.

Enflasyonun kısa sürede yüzde 30'lardan yüzde 20'lerin altına inme ihtimalini de değerlendiren uzman isim, sözlerini şu çarpıcı tespitle noktaladı:

"Bir yıl içinde enflasyonun bu seviyelere inmesi ancak çok sert tedbirlerin alınmasıyla mümkündür. Fakat böyle bir şok tedavi, halihazırda enflasyon yorgunu olan vatandaşı altından kalkamayacağı çok daha büyük sıkıntılara sokacaktır."