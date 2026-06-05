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TÜİK'in Mayıs 2026 enflasyonunu yüzde 1,71 olarak açıklaması ve ENAG ile İTO verileri arasındaki uçurum, ekonomi dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın uyguladığı ekonomi politikaları uzmanların hedefindeyken; memur, işçi ve emeklinin giderek eriyen alım gücü ise yeniden gündeme taşındı.

'ENFLASYON PARA POLİTİKASIYLA DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Prof. Dr. Şenol Babuşçu Türkiye ekonomisi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Babuşçu, enflasyonun düşmediğini belirterek, sadece para politikasıyla düşürülmeye çalışıldığını söyledi.

Mehmet Şimşek göreve 3 yıl önce geldiğinde enflasyon yüzde 38 olduğunu hatırlatan Babuşçu, “Bugün ise yüzde 35. Yani 3 yılda enflasyonda sadece 3 puanlık düşüş yaşandı” dedi.

Babuşçu, Mayıs ayı için açıklanan enflasyonun, 7 yıldaki en düşük enflasyon oranı olduğunu ancak mevsimsel olarak bakıldığında bu oranın yüksek olduğunu söyledi.

'ENFLASYON MAALESEF DÜŞMÜYOR'

Geçen sene mayıs ayında enflasyon oranının 1.53 olduğunu hatırlatan Babuşçu, “Bu sene 1.71, geçen yılın üzerinde bir rakam. Enflasyon düşmüyor maalesef. Son 6 yıldır enflasyon %19'un altına indirilemedi. Enflasyonun düşmesi için gerekli tedbirler tam olarak alınamıyor. Enflasyonu ekonomi yönetimi para politikasıyla düşürmeye çalışıyor. Sıkı para politikası uyguluyor, parasal daralma yaratıyor ama sadece para politikasıyla enflasyon düşürülebilen bir şey değil. Mutlaka her iki politikanın birlikte uygulanması lazım. İkinci politika; maliye politikası. Yani kamu harcamalarını azaltmamız lazım fakat son yıllarda baktığımızda kamu harcamalarının azaltılamadığını, kamu kurumlarının har vurup harman savurduğunu, israfın kamu kaynaklarında çok ciddi boyutta olduğunu görüyoruz” sözlerini sarf etti.

'MEHMET ŞİMŞEK BAŞARILI DEĞİL'

Para politikasının yanına maliye politikası eklenmediği sürece enflasyonun düşme şansı olmadığını belirten Babuşçu, “Şunu söyleyeyim, Mehmet Şimşek 3 yıl önce bugün geldi. 5 Haziran 2023 tarihinde Bakan oldu. Geldiğinde 38 olan enflasyon bugün baktığımızda 35. 3 puan... Başarılı değil. 3 puan enflasyonu düşürmek, 3 yıl boyunca politikaları uygulayıp başarı diyebileceğimiz bir kavram değil” dedi.