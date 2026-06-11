Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı değerlendirmelerde mayıs ayı enflasyon verilerindeki iki önemli göstergeye dikkat çekti. Enerji ve gıda gibi oynak kalemlerin hariç tutulmasıyla hesaplanan ve enflasyonun temel eğilimini yansıtan çekirdek enflasyonun yüzde 2,92; maliyet baskılarını ortaya koyan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışının ise yüzde 2,75 olduğunu belirtti.

Üretici fiyatlarındaki bu yükselişin önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına yansıyacağını ifade eden Babuşçu, bu iki göstergedeki olumsuz tablonun Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) düşmesini zorlaştırdığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in petrol şoku, savaş, olumsuz hava koşulları ve kuraklığa rağmen enflasyonun yüzde 32,6 seviyesinde olduğuna yönelik açıklamalarını eleştiren Babuşçu, bu şartların dünyadaki tüm ülkeler için geçerli olduğunu ifade etti. Dünyada enflasyon oranının yüzde 10'un üzerine çıktığı ülke sayısının bile sınırlı olduğunu belirten Babuşçu, diğer ülkelerin aynı küresel koşullara rağmen enflasyonu düşük tutabildiğini aktardı.

Şenol Babuşçu, başarısızlığın gerçek nedenleri kabul edilmedikçe kalıcı bir çözüme ulaşmanın mümkün olmadığını savundu. Bakan Şimşek'in "Savaş olmasaydı enflasyonun yüzde 20 civarında olma ihtimali yüksekti" sözlerine de değinen Babuşçu, yılın ilk iki ayında henüz savaş yokken enflasyonun yüzde 30 seviyelerinde kalacağının netleştiğini, dolayısıyla savaşın bir gerekçe olarak sunulamayacağını ileri sürdü.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın "küresel ekonomide krizlerin artık bir istisna değil, kalıcı bir gerçeklik olduğu" ve "ülkelerin yeni şoklara dayanıklı yapılar kurması gerektiği" yönündeki açıklamalarını hatırlatan Babuşçu, dünya ekonomisinde şokların devam edeceğini belirtti. Türkiye özelinde ise sadece dış şokların değil, her an ortaya çıkabilecek iç şokların da hesaba katılması gerektiği uyarısında bulundu.

BDDK tarafından açıklanan haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşan Şenol Babuşçu, geri dönmeyen kredilerdeki artış eğiliminin hem bireysel hem de ticari tarafta yüksek oranlara ulaştığını gözler önüne serdi. Verilere göre takipteki alacaklardaki yıllık artış oranları şu şekilde gerçekleşti:

Bireysel ihtiyaç kredileri: Yüzde 63

Bireysel kredi kartları: Yüzde 78,3

Taksitli ticari krediler: Yüzde 113,6

KOBİ kredileri: Yüzde 112,7

Babuşçu, geri dönmeyen kredilerin başta ticari segment olmak üzere tüm alanlarda çok yüksek hızla artmayı sürdürdüğünün altını çizdi.