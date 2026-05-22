PİYASALARDA KRİTİK GECE: EKONOMİ YÖNETİMİNDEN YANGIN SÖNDÜRME MESAİSİ

Türkiye ekonomisi, ardı ardına gelen kritik kararlar ve olağanüstü toplantı trafiğiyle hareketli bir sürece giriyor. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve finans uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmelerde, ekonomi yönetiminin aynı anda iki büyük hedef peşinde koştuğunu vurguladı: Dışarıdan acil kaynak girişi sağlamak ve içeride sarsılan piyasa güvenini yeniden tesis etmek.

08.30 TOPLANTISI RUTİN DEĞİL, DURUM CİDDİ

Alınan "butlan" kararı sonrasında Finansal İstikrar Komitesi’nin sabah saat 08.30 gibi alışılmışın dışındaki bir vakitte acil toplantı kararı alması, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Piyasalar resmi olarak açılmadan hemen önce gerçekleşecek bu hamle, sıradan bir rutin görüşmeden ziyade, olası piyasa şoklarını ve dalgalanmaları sınırlandırmayı hedefleyen stratejik bir acil müdahale planı olarak yorumlanıyor. Babuşçu’ya göre asıl kritik eşik, bu toplantının ardından piyasalara verilecek mesajın ne kadar güçlü, net ve ikna edici olacağı noktasında düğümleniyor.

BİR GÜN "VARLIK BARIŞI" BİR GÜN ACİL KOMİTE

Ekonomi yönetiminin sıkışan makro dengeleri rahatlatmak adına çok yönlü bir strateji izlediğini belirten Babuşçu; bir gün "varlık barışı" hamlesiyle sıcak para ve kaynak girişinin önünün açılmaya çalışıldığını, hemen ertesi gün ise Finansal İstikrar Komitesi üzerinden iç piyasaya güven aşılanmak istendiğini ifade etti. Bu durum, ekonomi yönetiminin iki cephede birden yoğun bir mesai harcadığını açıkça ortaya koyuyor.

37,1 MİLYAR DOLARLIK REZERV SINANACAK!

Öte yandan, piyasaların arkasında duracak olan Merkez Bankası cephanesi de mercek altında. Son açıklanan 15 Mayıs tarihli verilere göre, swap hariç net rezervlerin 37,1 milyar dolar seviyesinde olduğunun altını çizen Babuşçu, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olası bir döviz talebi karşısında bu rezerv miktarının ne ölçüde yeterli olacağı sorusunu gündeme taşıdı. Piyasa aktörleri, hem komitenin vereceği mesajlara hem de rezervlerin bu zorlu süreçteki dayanıklılığına kilitlenmiş durumda.