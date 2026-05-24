Şenol Babuşçu gizli riskleri açıkladı: Şimşek’in Londra’da anlattığı ile gerçek Türkiye farklı

Enflasyon Verileri: 2026 yılı Nisan ayı enflasyonu yüzde 32,4 seviyesindeyken, yıl sonu ara hedefinin yüzde 24, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahmininin ise yüzde 26 olduğunu hatırlatan Babuşçu, düşüş trendi anlatılsa da hedef ile gerçek arasında ciddi bir mesafe olduğunu vurguladı.

Cari Açık Tahminleri: Cari açık için sunumda "yönetilebilir" ifadesi kullanılsa da savaşın etkileriyle 2026 yılı cari açık tahmininin yüzde 1,3’ten yüzde 3,0’a yükseldiğine dikkat çekti. Bu durumun program hedeflerinin korunamadığını, sadece ortaya çıkan bozulmanın yönetilmeye çalışıldığını gösterdiğini belirtti.