Sosyal medya hesabından ekonomik gidişata dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Türkiye ekonomisinde büyümenin yavaşlama sinyallerinin giderek kuvvetlendiğine dikkat çekti. İlk çeyrek için öngörülen yüzde 2,7’lik büyüme oranının ekonominin tamamen durduğu anlamına gelmediğini ancak gözle görülür bir hız kaybına işaret ettiğini belirten Babuşçu; iç talep, üretim ve güven endekslerindeki zayıflamanın artık resmi verilerde de kendini hissettirmeye başladığını ifade etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı 2025 yılı faaliyet raporunu da mercek altına alan ünlü ekonomist, ekonomi yönetiminin önündeki en büyük engelin yapısal metinler değil, "güven eksikliği" olduğunu savundu.

Babuşçu, “BDDK 2025 yılı faaliyet raporunu yayımladı Sonuç; plan güzel, ama sistemin asıl eksiği metin değil güven. Bankacılıkta hedef çok, vaat çok. Ama piyasa için asıl ölçü, kuralların tutarlılığı, denetimin gücü ve güvenin gerçekten yeniden kurulup kurulmadığı.” dedi.