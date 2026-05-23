Finans dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabı üzerinden Merkez Bankası'nın bankacılık sektörüne yönelik getirdiği yeni düzenlemeleri ve ekonomi yönetiminin stratejisini sert bir dille eleştirdi. Babuşçu, atılan adımların hem bankaları hem de kredi bekleyen reel sektör ile bireysel tüketicileri zor durumda bırakacağını savundu.

"KREDİ FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELECEK"

Merkez Bankası'nın yeni kararlarının bankaların birincil işlevini elinden aldığını belirten Babuşçu, paylaşımında şu noktalara dikkat çekti:

Takipteki Krediler Artıyor: Bankacılık sektöründe halihazırda takipteki kredi oranları (ödenemeyen borçlar) yükseliş eğilimindedir.

Faiz Baskısı: Düşürülen kredi sınırları nedeniyle bankalar, kredi faiz oranlarını daha da yukarı taşımak zorunda kalacaktır.

İşlev Kaybı: Mevduat toplamakla birlikte bankaların en temel görevi kredi kullandırmaktır. Son düzenlemeler bankaları kredi veremez noktaya getirerek bu işlevin yitirilmesine yol açmaktadır.

"KADEMELİ GEÇİŞ POLİTİKASI 3 YILIN SONUNDA BAŞARISIZ OLDU"

Ekonomi yönetiminin piyasayı baskılamak adına kredi koşullarını aşırı sıkılaştırdığını ifade eden Babuşçu, geçmiş politikaları da eleştirdi. 2023 yılında hayata geçirilen yeni ekonomi modeline değinen ünlü ekonomist, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2023’de ilk yeni ekonomi politikaları uygulanmaya başlandığında kademeli geçiş adı altında yeterince etkili olmayan politikalar aradan geçen 3 yılın sonunda başarı sağlamadı. O zaman yeterli keskinlikte ve tutarlılıkta politikalar uygulansaydı bugün her kesim daha rahat olurdu.”

İŞ DÜNYASI VE VATANDAŞ HÜSRANA UĞRADI

Son dönemde kredi musluklarının açılmasını ve faiz oranlarında bir indirim yapılmasını bekleyen tüm ticari işletmelerin ve bireysel tüketicilerin hayal kırıklığına uğradığını belirten Babuşçu; yeni sınırlamalarla birlikte piyasada nakde ulaşmanın çok daha zorlaşacağını vurguladı.