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Oyuncu, yönetmen ve kamuoyunda "Mandıra Filozofu" olarak tanınan Müfit Can Saçıntı, Temmuz 2026 tarihinde Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde temsili Nasreddin Hoca olarak yaptığı konuşma nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Ünlü sanatçı, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu şikayet kapsamında Kadıköy Rıhtım Polis Karakolu’na ifade vermeye gittiğini duyurdu.

"BİR SAATE KADAR DÖNMEZSEM POLİSE HABER VERİN"

Müfit Can Saçıntı, emniyete çağrıldığını ve ifade verme sürecini kendine has mizahi üslubuyla takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"İfade vermeye gidiyorum. Temsili Nasreddin Hoca olduğum, Nasreddin Hoca Şenlikleri’ndeki sözlerim için birisi suç duyurusunda bulunmuş. Milletvekili değil. Dün ifadeye çağırdılar. Rahatsızdım gidemedim. Şimdi Kadıköy Rıhtım Polis Karakoluna gidiyorum. Bir saate kadar dönmezsem, polise haber verin."

Saçıntı, paylaşımında şikayetin doğrudan şenlikteki konuşmasından kaynaklandığını doğrularken, kendisini şikayet eden kişinin o dönem tepki gösteren AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan olmadığını özellikle vurguladı. Sanatçının paylaşımındaki "Bir saate kadar dönmezsem polise haber verin" cümlesi ise daha önceki ifade süreçlerinde de sıkça başvurduğu mizahi yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendirildi.

NE OLMUŞTU

Olayın geçmişi 5 Temmuz 2026 tarihine dayanıyor. 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nin açılış töreni, geleneksel olduğu üzere Akşehir’deki Nasreddin Hoca Türbesi önünde gerçekleştirilmişti. Tören kapsamında temsili Nasreddin Hoca figürünü canlandıran Müfit Can Saçıntı, konuşması sırasında gündemdeki kayyum uygulamalarına gönderme yapan bir fıkra anlatmıştı.

Saçıntı’nın bu sözleri törene katılan protokol ve izleyiciler arasında hareketliliğe neden oldu. Açılışta hazır bulunan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, konuşmanın siyasi bir mesaj içerdiğini belirterek tepki gösterdi ve tören alanını terk etti.

Alanı terk ederken basın mensuplarına ve katılımcılara açıklamada bulunan Baykan, "Birleştirici, bütünleştirici olması gereken Nasreddin Hoca rolündeki beyefendi siyaset yapmıştır. Bizim için Nasreddin Hoca gülmecedir, derstir ama siyaset değildir. Sanat ve mizah adı altında siyaset yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Milletvekilinin sert tepkisinin ardından konuşan Saçıntı ise şenlik atmosferine zarar vermemek adına o dönem polemiğe girmeyeceğini, yanıtını şenliklerin bitiminden sonra, yani 10 Temmuz tarihinin ardından vereceğini söylemişti.

İKİ BUÇUK AY SONRA GELEN SUÇ DUYURUSU

Temmuz ayında yaşanan bu gerilimin ardından yaklaşık iki buçuk ay geçmesine rağmen olayın adli boyuta taşındığı ortaya çıktı. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir vatandaş tarafından sunulan şikayet dilekçesinin ardından ifade süreci başlatıldı. Saçıntı, 18 Eylül Cuma günü emniyet birimleri tarafından ifadeye çağrıldığını ancak sağlık rahatsızlığı sebebiyle gidemediğini, 19 Eylül Cumartesi günü ise Kadıköy Rıhtım Polis Karakolu’na giderek ifade verme işlemini gerçekleştirdiğini belirtti.